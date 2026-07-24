Salvador sediará encontro internacional sobre zumbido e saúde auditiva

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Salvador será o palco de um dos principais encontros científicos do país sobre zumbido, hipersensibilidade e saúde auditiva. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2026, a capital baiana sediará o Tinnitus Talk 2026.



O evento reunirá especialistas brasileiros e convidados internacionais para debater os mais recentes avanços no diagnóstico e no tratamento de condições como perda auditiva, hiperacusia, noxacusia e tontura.



Idealizado e organizado pela Dra. Clarice Saba, médica otorrinolaringologista com atuação em otologia e Medicina Funcional Integrativa, o encontro tem como proposta aproximar a ciência da prática clínica e incentivar o cuidado multidisciplinar.

Qualidade de vida

O zumbido afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode comprometer seriamente a qualidade de vida, interferindo no sono, na concentração, no equilíbrio emocional e no desempenho profissional.

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Em muitos casos, a condição surge acompanhada de hiperacusia (hipersensibilidade aos sons) e noxacusia (dor desencadeada por ruídos), além de tonturas e alterações no sistema vestibular (labirinto).

Durante os dois dias de programação no Caminho das Árvores, os participantes terão acesso a palestras, mesas-redondas e discussões de casos conduzidas por referências da área.

A programação científica abordará temas de ponta na medicina moderna, integrando diferentes áreas da saúde para garantir tratamentos mais assertivos e humanizados.

Entre os principais tópicos em debate no congresso estão:

Novas abordagens tecnológicas: neurociência da audição, neuromodulação, estimulação vagal e tecnologias emergentes;

neurociência da audição, neuromodulação, estimulação vagal e tecnologias emergentes; Terapias e tratamentos: medicina regenerativa, reabilitação auditiva, terapias baseadas em evidências e medicina funcional integrativa;

medicina regenerativa, reabilitação auditiva, terapias baseadas em evidências e medicina funcional integrativa; Fatores associados: disfunção temporomandibular (DTM), saúde mental, nutrição e cognição.

“O Tinnitus Talk nasceu com o propósito de promover conhecimento de excelência e contribuir para que pacientes com zumbido e alterações vestibulares tenham acesso a tratamentos cada vez mais eficazes”, destaca a Dra. Clarice Saba.

Além da atualização médica, o encontro busca fortalecer a atuação conjunta entre otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos e nutricionistas.

Confira os detalhes sobre o evento e como participar: