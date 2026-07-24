SAÚDE AUDITIVA
Salvador sediará encontro internacional sobre zumbido e saúde auditiva
Especialistas nacionais e internacionais discutem novas terapias para alterações vestibulares
Salvador será o palco de um dos principais encontros científicos do país sobre zumbido, hipersensibilidade e saúde auditiva. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2026, a capital baiana sediará o Tinnitus Talk 2026.
O evento reunirá especialistas brasileiros e convidados internacionais para debater os mais recentes avanços no diagnóstico e no tratamento de condições como perda auditiva, hiperacusia, noxacusia e tontura.
Idealizado e organizado pela Dra. Clarice Saba, médica otorrinolaringologista com atuação em otologia e Medicina Funcional Integrativa, o encontro tem como proposta aproximar a ciência da prática clínica e incentivar o cuidado multidisciplinar.
Qualidade de vida
O zumbido afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode comprometer seriamente a qualidade de vida, interferindo no sono, na concentração, no equilíbrio emocional e no desempenho profissional.
Em muitos casos, a condição surge acompanhada de hiperacusia (hipersensibilidade aos sons) e noxacusia (dor desencadeada por ruídos), além de tonturas e alterações no sistema vestibular (labirinto).
Durante os dois dias de programação no Caminho das Árvores, os participantes terão acesso a palestras, mesas-redondas e discussões de casos conduzidas por referências da área.
A programação científica abordará temas de ponta na medicina moderna, integrando diferentes áreas da saúde para garantir tratamentos mais assertivos e humanizados.
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Entre os principais tópicos em debate no congresso estão:
- Novas abordagens tecnológicas: neurociência da audição, neuromodulação, estimulação vagal e tecnologias emergentes;
- Terapias e tratamentos: medicina regenerativa, reabilitação auditiva, terapias baseadas em evidências e medicina funcional integrativa;
- Fatores associados: disfunção temporomandibular (DTM), saúde mental, nutrição e cognição.
“O Tinnitus Talk nasceu com o propósito de promover conhecimento de excelência e contribuir para que pacientes com zumbido e alterações vestibulares tenham acesso a tratamentos cada vez mais eficazes”, destaca a Dra. Clarice Saba.
Além da atualização médica, o encontro busca fortalecer a atuação conjunta entre otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos e nutricionistas.
Confira os detalhes sobre o evento e como participar:
- Evento: Tinnitus Talk 2026;
- Data: 28 e 29 de agosto de 2026;
- Local: Salvador Business & Flat – Torre Europa (Alameda Salvador, 1057, Caminho das Árvores – Salvador/BA);
- Público-alvo: médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pesquisadores e estudantes da área de saúde;
- Informações e inscrições: pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (71) 99912-5327.