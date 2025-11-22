Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONANTE

Jovem com surdez profunda ouve voz da mãe pela primeira vez e emociona

Reação da jovem viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/11/2025 - 20:34 h
Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê
Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê -

Aos 12 anos, a jovem Laís Vitória, que foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê, se emocionou ao ouvir a voz da mãe pela primeira vez. O momento foi registrado na quarta-feira, 19, após a ativação de um implante coclear. A adolescente é moradora de Vertentes, no Agreste de Pernambuco, e passou pelo procedimento no Recife.

O implante coclear é indicado para pacientes com perda auditiva severa ou profunda que não conseguem se adaptar ao aparelho auditivo convencional. O aparelho foi ativado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, um mês após a jovem ser submetida a uma cirurgia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Canetas emagrecedoras são proibidas no Brasil; veja lista
Anvisa proíbe venda de fórmula infantil ligada a casos de botulismo
Qual o melhor exercício após os 60? Harvard aponta opção mais eficaz

A mãe de Laís Vitória, Poliana Barbosa, gravou a reação da filha ao ouvir sua voz pela primeira vez. A reação da jovem viralizou nas redes sociais. “Eu esperei 12 anos por isso. Esperei 12 anos para minha filha escutar a minha voz. Deus é tão bom que a cirurgia foi um sucesso. Quatro dias após a ativação, ela já vem evoluindo muito”, disse a mãe.

Laís é acompanhada pelo hospital desde que tinha 1 ano e 5 meses e passou pela cirurgia no dia 15 de outubro. O dispositivo foi ativado 30 dias depois. Ao longo da vida, a jovem enfrentou vários desafios, incluindo a morte do pai, quando ela tinha 10 anos. A adolescente segue sendo acompanhada por profissionais do Imip.

Veja o momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

x