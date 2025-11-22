Jovem com surdez profunda ouve voz da mãe pela primeira vez e emociona

Laís Vitória foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 12 anos, a jovem Laís Vitória, que foi diagnosticada com surdez profunda quando ainda era bebê, se emocionou ao ouvir a voz da mãe pela primeira vez. O momento foi registrado na quarta-feira, 19, após a ativação de um implante coclear. A adolescente é moradora de Vertentes, no Agreste de Pernambuco, e passou pelo procedimento no Recife.

O implante coclear é indicado para pacientes com perda auditiva severa ou profunda que não conseguem se adaptar ao aparelho auditivo convencional. O aparelho foi ativado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, um mês após a jovem ser submetida a uma cirurgia.

A mãe de Laís Vitória, Poliana Barbosa, gravou a reação da filha ao ouvir sua voz pela primeira vez. A reação da jovem viralizou nas redes sociais. “Eu esperei 12 anos por isso. Esperei 12 anos para minha filha escutar a minha voz. Deus é tão bom que a cirurgia foi um sucesso. Quatro dias após a ativação, ela já vem evoluindo muito”, disse a mãe.

Laís é acompanhada pelo hospital desde que tinha 1 ano e 5 meses e passou pela cirurgia no dia 15 de outubro. O dispositivo foi ativado 30 dias depois. Ao longo da vida, a jovem enfrentou vários desafios, incluindo a morte do pai, quando ela tinha 10 anos. A adolescente segue sendo acompanhada por profissionais do Imip.

Veja o momento: