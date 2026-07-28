Vício em apostas: saiba como acessar atendimento em saúde mental pelo SUS

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O Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Prevenção aos Danos das Apostas Online, iniciativa que busca conscientizar a população sobre os riscos relacionados ao uso excessivo de plataformas de apostas e divulgar os serviços de saúde mental disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para apostadores e familiares afetados.

A campanha está sendo veiculada em emissoras de televisão, rádio e nas redes sociais, com orientações sobre prevenção, acolhimento e tratamento para pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas aos jogos de apostas.

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Entre as medidas anunciadas, está a oferta de teleatendimento especializado em saúde mental, realizado de forma sigilosa e remota. O serviço também está disponível para familiares que necessitem de orientação e acompanhamento.

Saiba como realizar atendimento online

Para acessar o atendimento, o cidadão deve entrar no aplicativo ou na versão web do Meu SUS Digital, fazer login com a conta gov.br e selecionar a opção “Miniapps”. Em seguida, é necessário clicar em “Problemas com jogos de apostas?” e responder a um autoteste que avalia a relação do usuário com as apostas.

De acordo com o Ministério da Saúde, quando o resultado indicar risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é realizado automaticamente. Nos demais casos, a plataforma apresenta informações sobre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Atendimento presencial

O atendimento presencial também pode ser iniciado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde apostadores e familiares recebem acolhimento, orientação e avaliação inicial. Quando necessário, os pacientes são encaminhados para um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), responsável pelo acompanhamento especializado em saúde mental.

Bloqueio do acesso às plataformas de apostas autorizadas

Além do suporte oferecido pelo SUS, o governo federal disponibiliza a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, vinculada ao Ministério da Fazenda. Por meio da ferramenta, o cidadão pode solicitar voluntariamente o bloqueio do acesso às plataformas de apostas autorizadas.

Após a solicitação, o sistema impede o acesso às contas já existentes, bloqueia a criação de novos cadastros com o mesmo CPF e interrompe o envio de publicidade direcionada pelas empresas do setor.

A plataforma também reúne conteúdos sobre jogo responsável, saúde mental e educação financeira, além de materiais educativos, autotestes e informações sobre onde buscar atendimento na rede pública de saúde.