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Vício em apostas: saiba como acessar atendimento em saúde mental pelo SUS

Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de prevenção aos danos das apostas online

Victoria Isabel
Por
Campanha está sendo veiculada em emissoras de televisão
Campanha está sendo veiculada em emissoras de televisão - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Prevenção aos Danos das Apostas Online, iniciativa que busca conscientizar a população sobre os riscos relacionados ao uso excessivo de plataformas de apostas e divulgar os serviços de saúde mental disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para apostadores e familiares afetados.

A campanha está sendo veiculada em emissoras de televisão, rádio e nas redes sociais, com orientações sobre prevenção, acolhimento e tratamento para pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas aos jogos de apostas.

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Entre as medidas anunciadas, está a oferta de teleatendimento especializado em saúde mental, realizado de forma sigilosa e remota. O serviço também está disponível para familiares que necessitem de orientação e acompanhamento.

Saiba como realizar atendimento online

Para acessar o atendimento, o cidadão deve entrar no aplicativo ou na versão web do Meu SUS Digital, fazer login com a conta gov.br e selecionar a opção “Miniapps”. Em seguida, é necessário clicar em “Problemas com jogos de apostas?” e responder a um autoteste que avalia a relação do usuário com as apostas.

De acordo com o Ministério da Saúde, quando o resultado indicar risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é realizado automaticamente. Nos demais casos, a plataforma apresenta informações sobre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Atendimento presencial

O atendimento presencial também pode ser iniciado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde apostadores e familiares recebem acolhimento, orientação e avaliação inicial. Quando necessário, os pacientes são encaminhados para um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), responsável pelo acompanhamento especializado em saúde mental.

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Bloqueio do acesso às plataformas de apostas autorizadas

Além do suporte oferecido pelo SUS, o governo federal disponibiliza a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, vinculada ao Ministério da Fazenda. Por meio da ferramenta, o cidadão pode solicitar voluntariamente o bloqueio do acesso às plataformas de apostas autorizadas.

Após a solicitação, o sistema impede o acesso às contas já existentes, bloqueia a criação de novos cadastros com o mesmo CPF e interrompe o envio de publicidade direcionada pelas empresas do setor.

A plataforma também reúne conteúdos sobre jogo responsável, saúde mental e educação financeira, além de materiais educativos, autotestes e informações sobre onde buscar atendimento na rede pública de saúde.

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apostas online bets Ministério da Saúde

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