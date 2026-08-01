Caso Léo Lanches: familiares e amigos protestam em avenida de Salvador

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Familiares, amigos e moradores do bairro de São Cristóvão realizaram, na manhã deste sábado, 1º, uma passeata em protesto pela morte do comerciante Leonardo Gil Lima, conhecido como "Léo Lanches".

Léo morreu no dia 23 de julho durante uma ação policial no bairro de Salvador. Segundo relatos de moradores, a comunidade estava sem energia elétrica quando equipes policiais entraram na região. Eles afirmam que a vítima era trabalhadora e pai de família

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O ato teve início na Rua Lauro de Freitas, em frente ao estabelecimento onde a vítima trabalhava, e seguiu em direção à sede da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), localizada na Avenida São Cristóvão.

Na sequência, o grupo seguiu em direção à avenida Paralela, ficando em frente ao Parque de Exposições, onde estão fechando quatro das cinco faixas da via. Na semana passada, após o ocorrido, manifestantes também fecharam a avenida em protesto.

Última homenagem

A caminhada teve como objetivo prestar homenagens ao autônomo e protestar contra a conduta dos agentes envolvidos na ação policial de quinta-feira, lotados na própria unidade da PM para onde o grupo se deslocou. O ato mobilizou dezenas de pessoas com faixas e cartazes pedindo celeridade e transparência nas investigações.

Toda a mobilização está sendo acompanhada por páginas de notícias do bairro de São Cristóvão, que publicam nas redes sociais. Veja imagens publicadas pelo perfil Fala São Cristóvão:

Encontro com representantes da Segurança Pública

O protesto ocorre horas após a cúpula da Segurança Pública da Bahia, incluindo os secretários Marcelo Werner (SSP) e Felipe Freitas (SJDH), se reunir com a família de Leonardo para apresentar o andamento do inquérito instaurado pelo DHPP, as providências administrativas adotadas pela Polícia Militar e alinhar um plano de assistência aos parentes da vítima.