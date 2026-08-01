Festa de Santa Dulce começa com missa e programação até 13 de agosto

A Festa de Santa Dulce dos Pobres começou neste sábado, 1º, em Salvador, com missa solene no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. A celebração abre a trezena em homenagem à primeira santa brasileira e dá início a uma programação que segue até 13 de agosto.

Neste ano, o tema escolhido é "Santa Dulce dos Pobres nos educa na paz pela força da Graça Sacramental". A programação contará com missas diárias, bênçãos, procissões, quermesses, apresentações culturais e serviços gratuitos ao público.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na data dedicada à santa, a programação inclui celebrações ao longo do dia, apresentação do Padre Antônio Maria na Praça Irmã Dulce e a tradicional Procissão Luminosa, presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Entre os dias 8 e 13 de agosto, também estão previstas apresentações musicais de Padre Antônio Maria, Walmir Alencar, William Sanfoneiro, Anjos de Resgate e do cantor sul-coreano Junho Chu.

Santa Dulce reúne fiéis e autoridades na abertura da trezena

A celebração foi presidida por Dom Gilvan Pereira Rodrigues, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, e reuniu fiéis, representantes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e autoridades, entre elas o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos.

Durante a cerimônia, Bruno Reis destacou o apoio da Prefeitura à festa pelo quarto ano consecutivo e afirmou que o legado de Santa Dulce continua inspirando ações de solidariedade e assistência aos mais vulneráveis.

"Santa Dulce era exemplo de compaixão, amor ao próximo e solidariedade. Pelo belíssimo projeto social que deixou, e que hoje se perpetua nas gerações presentes", afirmou o prefeito.

Turismo religioso impulsiona investimentos na região

A vice-prefeita Ana Paula Matos ressaltou que o fortalecimento do turismo religioso também contribui para o desenvolvimento econômico da capital baiana. Segundo ela, as intervenções realizadas pela Prefeitura no entorno do Santuário ajudam a ampliar o fluxo de visitantes e movimentam a economia local.

A gestora das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes, também destacou a importância da parceria entre a instituição e o município. Ela afirmou que as melhorias urbanas estimulam a permanência dos visitantes e fortalecem o Caminho da Fé.

Ainda durante a programação da festa, a Prefeitura deverá assinar a ordem de serviço para a construção de uma nova praça no Largo de Roma, com investimento estimado em cerca de R$ 30 milhões.

Fiéis compartilham histórias de devoção

Entre os participantes da missa estava a dona de casa Liu Lima, de 61 anos, moradora da região, que relembrou encontros com Irmã Dulce ainda antes da canonização.

“Desde quando eu me entendo por gente, porque moro nessa rua aqui atrás, eu via Santa Dulce e sempre corria para pedir a bênção. E ela sempre atarefada, fazia: ‘Deus abençoe’; e já tinha um uma pessoa para ela cuidar entrando no hospital. Tenho ela como inspiração desde essa época. E minha mãe já dizia que ela seria santa”, relatou a dona de casa.



A policial militar Adriana Souza também participou da celebração acompanhada da filha, que considera uma graça alcançada por intercessão de Santa Dulce. Voluntária no santuário, ela disse que a devoção fortalece o compromisso com a solidariedade e o cuidado com o próximo.