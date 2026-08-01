Trânsito de Salvador sofre alterações neste fim de semana; confira

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Salvador vai sofrer alterações no trânsito durante o fim de semana devido a eventos que vão acontecer em diferentes pontos da cidade. A Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador) divulgou as informações na sexta-feira, 31. Neste sábado, 1º, começam as ações, que seguem até domingo, 2.

Bairros como Cajazeiras, Barra, Ondina, Pituaçu e São Marcos estão entre os afetados pelas mudanças. Durante o período, haverá sinalização nesses locais.

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10ª Parada LGBTQIAPN+ do Arraial do Retiro

Neste sábado, haverá mudanças no bairro do Arraial do Retiro devido à 10ª Parada LGBTQIAPN+ do Arraial do Retiro.

Haverá interdição do fluxo de veículos, das 15h às 21h30, na seguinte via: Rua Soares Filho (no trecho compreendido entre a Estação de Metrô Bom Juá e a USF Antônio Ribeiro Neive).

Serão implantadas Barreiras Fixas (BF) a partir das 14h, nos seguintes pontos:

BF 01 – Rua Soares Filho x Rua da Jaqueira do Carneiro x Rua Bom Juá;

BF 02 – Rua Soares Filho x Avenida Barros Reis (retorno no sentido BR-324);

BF 03 – Rua Soares Filho x Avenida Batatinha x Avenida Oliveira (retorno com acesso no sentido Bom Juá, passando sobre o canteiro central).

Além disso, serão implantadas Barreiras Móveis (BM), das 15h às 21h30, nos seguintes locais:

BM 01 – Avenida Barros Reis x Rua Soares Filho (com apoio da GCM ou PMBA);

BM 02 – Rua Milton Gomes Costa x Rua Soares Filho (com apoio da GCM ou PMBA);

BM 03 – Rua Direta do Arraial x Rua Soares Filho (com apoio da GCM ou PMBA).

23ª Edição Forró Du Pezinho

Também vão acontecer alterações no trânsito neste sábado e domingo no bairro de Marechal Rondon em razão da realização da 23ª Edição do Forró Du Pezinho.

O tráfego de veículos será interditado das 19h de sábado às 3h do domingo. Ao longo do domingo, a interdição ocorrerá das 14h às 22h.

A intervenção será realizada na Rua Vicente Celestino, na Praça Marechal Rondon (Final de Linha).

Sim! Bora Correr!

O evento ‘Sim! Bora Correr!’ vai causar mudanças no bairro de Cajazeiras X, no domingo. Haverá interdição do trânsito de veículos, das 5h30 às 8h, na Avenida Assis Valente, no trecho entre a Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery e o Comércio Auto Itagibá.

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM), a partir das 5h30, nas seguintes vias:

BM 01 – Av. Engenheiro Raymundo Carlos Nery / Av. Assis Valente;

BM 02 – Rua Noel Rosa / Av. Estrada do Coqueiro Grande;

BM 03 – Av. Assis Valente / Rua Vereador Zezéu Ribeiro – PM e STAFF.

Carreata

Na Cidade Baixa, devido ao evento Carreata, que acontece no domingo, o fluxo de veículos será bloqueado de forma progressiva, a partir das 9h30, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias:

Praça Irmã Dulce (Saída no Santuário Santa Dulce dos Pobres);

Av. Fernandes da Cunha;

Largo dos Mares;

Largo da Calçada;

Rua Fernandes Vieira;

Rua José Martins Tourinho;

Largo dos Mares;

Av. Fernandes da Cunha;

Praça Irmã Dulce;

Av. Caminho da Areia;

Av. Porto dos Mastros;

Rua Porto dos Tainheiros;

Largo da Ribeira;

Rua Lélis Piedade;

Largo da Madragoa;

Rua Visconde de Caravelas;

Rua Travasso de Fora;

Rua Henrique Dias;

Av. Caminho da Areia;

Praça Irmã Dulce (chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres).

Hoka Speed Run

No domingo, a região da orla de Salvador, entre os bairros da Barra e Pituaçu, passará por mudanças no trânsito em razão da realização da Hoka Speed Run.

O Largo do Farol da Barra será interditado das 4h30 às 9h. No mesmo horário, as interdições ocorrerão de forma progressiva, conforme a passagem dos atletas, na Avenida Oceânica, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Curva da Paciência.

Também haverá compartilhamento da via em alguns pontos do percurso. No sentido Barra, a faixa da direita será compartilhada entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira, bem como entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Arthur Neiva, com a instalação de grades e cones pelo promotor do evento.

No sentido Itapuã, haverá compartilhamento do lado direito da via entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos, além do trecho da Avenida Oceânica entre a Avenida Milton Santos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

Além disso, no sentido Barra, a Avenida Oceânica terá compartilhamento da faixa entre a Rua Eurycles de Mattos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

Em todos esses trechos, a operação será realizada com o uso de grades e demais dispositivos de sinalização instalados pelo promotor do evento.

Haverá interdição do tráfego de veículos, das 4h30 às 09h, com liberação progressiva à passagem dos atletas, nas seguintes vias:

Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Itapuã, no trecho entre a Rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana / compartilhada com grades pelo promotor do evento);

Rua Guedes Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Rua Odilon Santos.

Os condutores que costumam trafegar pelos trechos interditados terão como opção as seguintes rotas:

Sentido Rio Vermelho / Barra: Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, Av. Mílton Santos, Rua N, Rua Professor Sabino Silva.

Sentido Ladeira da Barra / Ondina: Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame – Chame, Av. Centenário.

Provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi.

Haverá desvio do tráfego de veículos, das 4h30 às 09h, com liberação progressiva à passagem dos atletas no Largo da Marequita, sentido Itapuã, para à Rua do Meio.

Das 4h30 às 9h, haverá interdição do tráfego de veículos com liberação progressiva à passagem dos atletas.

Na Rua Marquês de Monte Santo, Praça dos Jangadeiros, Avenida Amaralina, Largo de Amaralina e Avenida Octávio Mangabeira, até o Jardim de Alah, será interditada uma faixa e meia à direita, compartilhada com grades instaladas pela organização do evento.

Vai haver interdição na Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e as quadras da Boca do Rio, além da Via Célia Fontenelle e da Rua Paranhos Montenegro, até o Mundo Animal, com liberação progressiva conforme a passagem dos atletas.

Já na Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Pituba, o trecho entre o acesso à Avenida Simon Bolívar e o retorno do McDonald’s Costa Azul permanecerá interditado no mesmo período.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino a Itapuã, terão como opção de tráfego as seguintes vias:

Av. Octávio Mangabeira (retorno para o Costa Azul –);

Rua Artur de Azevedo Machado;

Rua Dr. José Peroba;

Rua Edístio Pondé;

Av. Tancredo Neves;

Av. Luiz Viana Filho;

Av. Ibirapitanga;

Av. Tamburugy;

Rua Rio Trobogi;

Av. Orlando Gomes;

Av. Octávio Mangabeira.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir de 0h, nas seguintes vias:

BF 01 – Av. Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (saída);

BF 02 – Av. Oceânica / Acesso ao Largo do Camarão;

BF 03 – Retorno da via marginal da Av. Oceânica para a via principal;

BF 04 – Av. Oceânica / Vila Matos.

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM), a partir das 4h30, nas seguintes vias:

BM 01 – Rua Miguel Burnier / Rua Airosa Galvão;

BM 02 – Av. Centenário / Último Retorno;

BM 03 – Av. Oceânica / Rua Professor Sabino Silva;

BM 04 – Av. Mílton Santos / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro;

BM 05 – Av. Mílton Santos / Av. Oceânica;

BM 06 – Av. Oceânica / Curva da Paciência;

BM 07 – Rua da Paciência / Tv. Prudente de Moraes;

BM 08 – Largo da Mariquita / Rua Odilon Santos / Rua do Meio;

BM 09 – Rua Fonte do Boi;

BM 10 – Rua do Barro Vermelho;

BM 11 – Rua do Balneário – Amaralina;

BM 12 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Jardim de Alah, para o Costa Azul;

BM 13 – Av. Simon Bolívar / último Retorno sentido Orla (Campo do Marão) – desvio;

BM 14 – Av. Octávio Mangabeira / Av. Simon Bolivar – desvio;

BM 15 – Av. Octávio Mangabeira / retorno em frente as quadras da Boca do Rio.

Arrastão Samba Junino

No bairro de São Marcos vão ocorrer alterações no trânsito neste domingo, por causa do evento Arrastão Samba Junino.

Haverá interdição parcial e progressiva do tráfego de veículos, das 15h às 21h, em uma faixa de rolamento das seguintes vias:

Avenida São Rafael (saída do Jardim Botânico);

Rua São Marcos;

Rua Micronésia;

Rua Getúlio Vargas;

Praça São Marcos (chegada ao antigo Final de Linha).

VI Turbo Run

Condutores que vão trafegar entre os bairros da Boca do Rio e Piatã devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo, devido à realização da VI Turbo Run.

Haverá interdição do tráfego de veículos, das 5h30 às 8h, na seguinte via: Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), no trecho compreendido entre o retorno das Quadras da Boca do Rio e o retorno localizado após o SESC, além da faixa à direita entre o retorno localizado após o SESC e a Praça de Piatã (compartilhada com grades pelo promotor do evento).

Também serão instalados Barreiras Móveis (BM), a partir das 05h30, nos seguintes pontos:

BM 01 – Avenida Octávio Mangabeira x retorno das Quadras de Tênis da Boca do Rio;

BM 02 – Avenida Octávio Mangabeira x retorno do Salvamar para a Avenida Professor Pinto de Aguiar;

BM 03 – Avenida Octávio Mangabeira x retorno da Terceira Ponte;

BM 04 – Avenida Octávio Mangabeira x retorno da Academia Hammer;

BM 05 – Avenida Professor Pinto de Aguiar x Avenida Ibirapitanga;

BM 06 – Avenida Octávio Mangabeira x retorno da Avenida Orlando Gomes.

Os veículos provenientes da Pituba, no sentido Itapuã, das 5h30 às 8h, terão como opção de tráfego o seguinte itinerário: