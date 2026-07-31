Metrô de Salvador terá vagões destinados às mulheres a partir de segunda-feira

As mulheres que utilizam o metrô de Salvador contarão com vagões preferenciais durante todo o mês de agosto. A iniciativa, chamada "Carro para Mulheres", começa a funcionar na próxima segunda-feira, 3, e integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher.

A ação será realizada pelo Metrô Bahia, empresa da Plataforma de Trilhos da Motiva, e funcionará de segunda a sexta-feira, nos horários de maior movimentação do sistema: das 6h às 9h e das 17h às 20h.

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O espaço preferencial ficará localizado no segundo ou terceiro carro do trem, a depender do sentido da viagem, e será identificado por adesivos na parte externa dos vagões. As 22 estações do sistema também receberão:

sinalização especial nas plataformas para facilitar a localização do carro pelos passageiros.

avisos sonoros nos trens e nas estações, orientando os usuários sobre a operação ao longo de todo o período da campanha.

Embora o espaço seja destinado preferencialmente às mulheres, a entrada de outros passageiros não será proibida. A concessionária, no entanto, reforça a importância de que os clientes respeitem a destinação do vagão, contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor.

Orientações

Para orientar os usuários, promotoras identificadas com camisas lilás estarão presentes em todas as estações prestando esclarecimentos sobre a iniciativa. Equipes de atendimento e segurança do metrô também atuarão na conscientização dos passageiros durante a operação.

Segundo a concessionária, o Carro para Mulheres faz parte de uma programação mais ampla do Agosto Lilás, que inclui ações educativas, campanhas de conscientização e atividades voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Combate à violência contra mulheres

O Metrô Bahia destaca ainda que o combate à violência e ao assédio é uma pauta permanente da empresa. Atualmente, o sistema metroviário conta com mais de 2 mil câmeras de monitoramento, além de equipes operacionais distribuídas nas estações e nos trens. As ações de prevenção também são desenvolvidas em parceria com as forças de segurança pública, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil.