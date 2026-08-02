Homem é encontrado morto com mãos amarradas dentro de sofá em Salvador

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O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 2, dentro da estrutura de um sofá abandonado no bairro do Pero Vaz, em Salvador. A vítima estava coberta por lençóis e apresentava diversas marcas de violência.

Segundo as primeiras informações, o homem estava com as mãos amarradas por um fio, circunstância que levanta a suspeita de que ele tenha sido executado. A dinâmica do crime, no entanto, será esclarecida durante as investigações da Polícia Civil.

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Policiais militares da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes isolaram a área para preservar a cena do crime até a realização da perícia.

Caso será investigado

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi responsável pela remoção do corpo e pela coleta de vestígios que podem auxiliar na identificação da vítima, que ainda não teve o nome divulgado.

A investigação ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do assassinato.