POLÍCIA
Suspeito de estupro contra adolescente é preso no sudoeste da Bahia
O caso teria acontecido em de junho deste ano
A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos, investigado por estupro de vulnerável, contra uma adolescente de 11 anos na zona rural de Anagé, na sexta-feira, 31.
O caso teria acontecido em de junho deste ano. Na casa do suspeito foram encontrados aparelhos eletrônicos relacionados ao caso de abuso sexual contra a adolescente.
Os dispositivos foram recolhidos, lacrados e serão encaminhados para as medidas necessárias, incluindo a análise do material, que poderá ajudar a esclarecer o caso.
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A ordem foi emitida pela Justiça e cumprida por equipes da Delegacia Territorial (DT/ Anagé). A ação faz parte do trabalho de investigação e combate aos crimes contra crianças e adolescentes, buscando reunir provas e responsabilizar os envolvidos.