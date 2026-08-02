Suspeito de estupro contra adolescente é preso no sudoeste da Bahia

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A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos, investigado por estupro de vulnerável, contra uma adolescente de 11 anos na zona rural de Anagé, na sexta-feira, 31.

O caso teria acontecido em de junho deste ano. Na casa do suspeito foram encontrados aparelhos eletrônicos relacionados ao caso de abuso sexual contra a adolescente.

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Os dispositivos foram recolhidos, lacrados e serão encaminhados para as medidas necessárias, incluindo a análise do material, que poderá ajudar a esclarecer o caso.

A ordem foi emitida pela Justiça e cumprida por equipes da Delegacia Territorial (DT/ Anagé). A ação faz parte do trabalho de investigação e combate aos crimes contra crianças e adolescentes, buscando reunir provas e responsabilizar os envolvidos.