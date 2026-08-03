Criança morre após receber bolada na cabeça dentro de escola

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Um menino de 11 anos morreu após receber uma bolada na cabeça, enquanto praticava uma atividade física dentro de uma escola municipal, no município de Bertioga (SP). Após ser atingido, Bernardo Augusto Rocha chegou a voltar para a sala de aula, onde passou mal.

No local, a criança teria caído e batido a cabeça e, como a professora não estava na classe, foram os próprios alunos que alertaram a outros funcionários, segundo informações do G1. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

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Um homem que trabalhava na escola e que já teria sido bombeiro, tentou reanimá-lo Devido à situação, um outra trabalhadora colocou Bernardo em um carro e o levou para um posto de saúde próximo.

Criança foi entubada

Ao chegar à unidade de saúde, o menino teria sido entubado imediatamente, ação que, segundo a família, prejudicou a respiração e agravou o quadro clínico.

Após o procedimento, o Samu transferiu o estudante em estado grave para um hospital, no entanto, após cerca de 40 minutos de tentativas de reanimação, a morte foi constatada.

Familiares afirmam que Bernardo era uma criança saudável e que não havia histórico de problemas de saúde ou alergia a medicamentos. Os parentes pediram às autoridades, investigação sobre o socorro médico e acesso às imagens de monitoramento da escola para esclarecer a dinâmica do acidente.

Aneurisma seguido de infarto ou insuficiência respiratória?

O exame realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) constatou que Bernardo morreu após um aneurisma na cabeça, que evoluiu para um infarto.

No entanto, o atestado de óbito apontou "insuficiência respiratória" como causa da morte. Exames complementares ainda são realizados pelo órgão.

Prefeitura lamenta ocorrido

Em nota, a Prefeitura de Bertioga, responsável pela administração da escola e da unidade de saúde, lamentou o ocorrido e prestou as "mais sinceras condolências aos familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento de imensa tristeza”.

Segundo o órgão, o menino foi prontamente atendido pela equipe médica, que iniciou os protocolos de emergência e reanimação, antes de ele ser encaminhado ao Hospital de Bertioga.

“Apesar de todos os esforços das equipes envolvidas, infelizmente a criança não respondeu às manobras e o óbito foi constatado. A Prefeitura se solidariza com a família neste momento de dor e permanece à disposição para prestar todo o apoio necessário”, diz a nota.