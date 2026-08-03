Mais de 50 golpistas são presos em uma semana durante operação na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Cinquenta e três pessoas suspeitas de envolvimento em golpes de estelionato praticados tanto no ambiente físico quanto no virtual foram presas durante a Operação Contragolpe, concluída nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil da Bahia.

De acordo com a PC, a ação, iniciada em 27 de julho, reuniu investigações realizadas ao longo de 2026 e resultou no cumprimento de ordens judiciais em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as práticas criminosas investigadas estão:

Fraudes financeiras;

Clonagem de contas;

Falsos anúncios de emprego;

Golpes envolvendo PIX;

Empréstimos fraudulentos;

Negociações de veículos e imóveis;

Falsos leilões;

Perfis falsos.

Segundo o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomas Galdino, o resultado representa uma resposta firme e coordenada da Polícia Civil contra indivíduos e grupos criminosos que exploram a confiança e a boa-fé das vítimas.

"Além de retirar golpistas de circulação, a operação fortaleceu a integração entre os departamentos, o compartilhamento de informações e a investigação qualificada em todo o território baiano."

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos, ampliar a responsabilização criminal e prevenir novas ocorrências.