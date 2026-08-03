CONTRAGOLPE
Mais de 50 golpistas são presos em uma semana durante operação na Bahia
Ação foi concluída nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil da Bahia
Cinquenta e três pessoas suspeitas de envolvimento em golpes de estelionato praticados tanto no ambiente físico quanto no virtual foram presas durante a Operação Contragolpe, concluída nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil da Bahia.
De acordo com a PC, a ação, iniciada em 27 de julho, reuniu investigações realizadas ao longo de 2026 e resultou no cumprimento de ordens judiciais em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.
Entre as práticas criminosas investigadas estão:
- Fraudes financeiras;
- Clonagem de contas;
- Falsos anúncios de emprego;
- Golpes envolvendo PIX;
- Empréstimos fraudulentos;
- Negociações de veículos e imóveis;
- Falsos leilões;
- Perfis falsos.
Segundo o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomas Galdino, o resultado representa uma resposta firme e coordenada da Polícia Civil contra indivíduos e grupos criminosos que exploram a confiança e a boa-fé das vítimas.
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"Além de retirar golpistas de circulação, a operação fortaleceu a integração entre os departamentos, o compartilhamento de informações e a investigação qualificada em todo o território baiano."
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos, ampliar a responsabilização criminal e prevenir novas ocorrências.