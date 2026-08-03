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CONTRAGOLPE

Mais de 50 golpistas são presos em uma semana durante operação na Bahia

Ação foi concluída nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil da Bahia

Victoria Isabel
Por
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Cinquenta e três pessoas suspeitas de envolvimento em golpes de estelionato praticados tanto no ambiente físico quanto no virtual foram presas durante a Operação Contragolpe, concluída nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil da Bahia.

De acordo com a PC, a ação, iniciada em 27 de julho, reuniu investigações realizadas ao longo de 2026 e resultou no cumprimento de ordens judiciais em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.

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Entre as práticas criminosas investigadas estão:

  • Fraudes financeiras;
  • Clonagem de contas;
  • Falsos anúncios de emprego;
  • Golpes envolvendo PIX;
  • Empréstimos fraudulentos;
  • Negociações de veículos e imóveis;
  • Falsos leilões;
  • Perfis falsos.

Segundo o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomas Galdino, o resultado representa uma resposta firme e coordenada da Polícia Civil contra indivíduos e grupos criminosos que exploram a confiança e a boa-fé das vítimas.

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"Além de retirar golpistas de circulação, a operação fortaleceu a integração entre os departamentos, o compartilhamento de informações e a investigação qualificada em todo o território baiano."

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos, ampliar a responsabilização criminal e prevenir novas ocorrências.

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golpistas operação Polícia Civil

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