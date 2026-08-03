Vídeo mostra momento em que suspeito de importunação vira câmera em academia

Imagens obtidas com exclusividade pelo MASSA! registram o momento em que o estudante de Educação Física Pedro Henrique Sales Silva, de 21 anos, muda o ângulo de uma câmera de segurança da academia do condomínio onde morava, em Feira de Santana, antes de se masturbar enquanto observava uma vizinha que se exercitava em uma esteira.

As gravações indicam que, às 10h19, Pedro Henrique treinava em um aparelho de remada baixa quando a vítima entrou na academia e seguiu para uma esteira, ficando de costas para ele. O jovem acompanha discretamente a movimentação da mulher e continua se exercitando, sem levantar suspeitas.

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Pouco depois, interrompe o treino, pega um step e o posiciona sob uma das câmeras de segurança. A estratégia permitiria que ele alcançasse o equipamento. Inicialmente, apenas deixa o objeto no local, anda pela academia e observa o ambiente. Às 10h20min18s, faz a primeira tentativa de mudar o ângulo da câmera. Ele chega a tocar no equipamento, mas desiste e retorna aos exercícios.

Enquanto realiza uma série de tríceps, Pedro Henrique permanece de costas para a vítima e não percebe que ela apoia o celular em uma janela para gravar o próprio treino.

Trinta e quatro segundos depois, às 10h20min52s, ele sobe novamente no step e consegue virar a câmera completamente para uma parede, fazendo com que a importunação sexual ficasse fora do alcance do sistema de monitoramento. O que o suspeito não imaginava era que toda a ação seria registrada pelo celular da vítima.

Outro vídeo obtido pelo MASSA! mostra Pedro Henrique fugindo do condomínio poucos minutos depois, logo após a mulher perceber que ele havia se masturbado enquanto ela utilizava a esteira.

Veja vídeo:

Relembre prisão

O estudante foi preso no dia 24 de julho, cinco dias após o crime. Ele foi localizado escondido em uma casa em construção, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O imóvel pertence a um familiar.

A informação de que o suspeito havia desviado as câmeras de segurança antes de cometer o crime já havia sido divulgada pela Polícia Civil. Para a delegada responsável pela investigação, Lorena Almeida, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), a conduta demonstra que a ação foi planejada. Pedro Henrique passou por audiência de custódia, teve a prisão preventiva mantida e, com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público.