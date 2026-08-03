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Após repercussão, SSP-BA esclarece boato sobre mudança de nome do 2 de Julho

Órgão estadual afirmou que não há qualquer alteração na denominação do bairro

Luan Julião
Por
Nota foi divulgada após publicações apontarem uma suposta alteração no nome do bairro
Nota foi divulgada após publicações apontarem uma suposta alteração no nome do bairro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou uma nota nesta segunda-feira, 3 para esclarecer informações que passaram a circular nas redes sociais sobre uma suposta mudança na forma como o bairro Dois de Julho, em Salvador, estaria sendo chamado.

As publicações afirmavam que a localidade passaria a ser chamada de "Três de Julho", em uma suposta referência a uma facção criminosa. O assunto ganhou repercussão e passou a ser comentado em diferentes plataformas.

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O Dois de Julho é um dos bairros mais tradicionais e históricos da capital baiana. Localizado na região central de Salvador, reúne imóveis residenciais, comércio, bares, restaurantes, equipamentos culturais e recebe diariamente um grande fluxo de moradores, trabalhadores e turistas.

Diante da circulação dessas informações, a SSP-BA afirmou que a alegação não procede e classificou o conteúdo como fake news.

Posicionamento da secretaria

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública ressaltou que "é fake news a informação propagada por alguns veículos de comunicação, indicando mudança do nome de um bairro da capital baiana, relacionando o caso a uma facção".

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A pasta também destacou que as forças estaduais e federais de segurança seguem atuando de forma integrada e com o apoio de inteligência no combate ao crime organizado.

Como exemplo das ações recentes, a SSP-BA informou que, nas últimas 24 horas, foram apreendidas uma tonelada de cocaína e nove integrantes de facções criminosas foram capturados.

Combate ao crime organizado

Ainda no comunicado, a secretaria reforçou que as ações de enfrentamento às organizações criminosas continuam sendo desenvolvidas de forma integrada entre as forças de segurança estaduais e federais.

O órgão não informou a origem das publicações, mas reiterou que a informação sobre uma suposta mudança no nome do bairro não é verdadeira e orientou a população a buscar informações em canais oficiais.

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Tags

Bahia Dois de Julho fake news Salvador segurança pública

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