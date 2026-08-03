Após repercussão, SSP-BA esclarece boato sobre mudança de nome do 2 de Julho

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A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou uma nota nesta segunda-feira, 3 para esclarecer informações que passaram a circular nas redes sociais sobre uma suposta mudança na forma como o bairro Dois de Julho, em Salvador, estaria sendo chamado.

As publicações afirmavam que a localidade passaria a ser chamada de "Três de Julho", em uma suposta referência a uma facção criminosa. O assunto ganhou repercussão e passou a ser comentado em diferentes plataformas.

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O Dois de Julho é um dos bairros mais tradicionais e históricos da capital baiana. Localizado na região central de Salvador, reúne imóveis residenciais, comércio, bares, restaurantes, equipamentos culturais e recebe diariamente um grande fluxo de moradores, trabalhadores e turistas.

Diante da circulação dessas informações, a SSP-BA afirmou que a alegação não procede e classificou o conteúdo como fake news.

Posicionamento da secretaria

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública ressaltou que "é fake news a informação propagada por alguns veículos de comunicação, indicando mudança do nome de um bairro da capital baiana, relacionando o caso a uma facção".

A pasta também destacou que as forças estaduais e federais de segurança seguem atuando de forma integrada e com o apoio de inteligência no combate ao crime organizado.

Como exemplo das ações recentes, a SSP-BA informou que, nas últimas 24 horas, foram apreendidas uma tonelada de cocaína e nove integrantes de facções criminosas foram capturados.

Combate ao crime organizado

Ainda no comunicado, a secretaria reforçou que as ações de enfrentamento às organizações criminosas continuam sendo desenvolvidas de forma integrada entre as forças de segurança estaduais e federais.

O órgão não informou a origem das publicações, mas reiterou que a informação sobre uma suposta mudança no nome do bairro não é verdadeira e orientou a população a buscar informações em canais oficiais.