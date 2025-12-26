Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no Recôncavo Baiano

Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira, 26

Luan Julião

Por Luan Julião

26/12/2025 - 13:47 h
Marcas no corpo indicam que a vítima pode ter sido torturada
Marcas no corpo indicam que a vítima pode ter sido torturada -

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 26, às margens do rio Capivari, na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano.

De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava diversas marcas de violência, como sinais de queimaduras e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A vítima também estava com pés e mãos amarrados, o que pode indicar que tenha sido submetida a agressões antes da morte.

Ainda segundo os primeiros levantamentos, há indícios de que o crime possa estar relacionado a um possível “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas para punir rivais ou moradores que descumprem regras impostas por grupos criminosos na região.

A vítima foi inicialmente identificada como Rafael, conhecido como “Rafa” na localidade. A identificação oficial, no entanto, ainda será confirmada pelos órgãos competentes.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que guarnições da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas na manhã desta sexta-feira (26) para averiguar a informação sobre um corpo encontrado ao solo, sem sinais vitais, na localidade conhecida como Capivari, em São Félix.

A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a autoria e a motivação do crime.

