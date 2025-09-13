Menu
REICIDENTE

Homem investigado por furtar e abater gado é preso na Bahia

Suspeito também é conhecido por uso de violência armada contra equipes policiais em Santo Amaro

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 21:00 h
Ele também é reincidente e já havia sido preso anteriormente
Ele também é reincidente e já havia sido preso anteriormente -

Um homem de 28 anos foi preso na sexta-feira, 12, investigado de furto e abate de gado em zona rural em Santo Amaro. A Polícia Civil da Bahia cumpriu a prisão temporária do suspeito após representação expedida pela 21ª Delegacia Territorial (DT/ São Francisco do Conde) e a realização do Serviço de Inteligência da Delegacia de Santo Amaro

Além do crime de furto e abate de animais, o suspeito tem um extenso histórico criminal como o uso de violência armada contra equipes policiais, circunstâncias que revelam alto grau de periculosidade e afronta direta à ordem pública.

Ele também é reincidente e já havia sido preso anteriormente, tendo ainda três mandados de prisão cumpridos por crimes registrados na localidade de Santo Amaro.

Após a formalização na unidade, o homem realizou os exames legais e está custodiado à disposição do Pode Judiciário.

