Homem investigado por furtar e abater gado é preso na Bahia

Um homem de 28 anos foi preso na sexta-feira, 12, investigado de furto e abate de gado em zona rural em Santo Amaro. A Polícia Civil da Bahia cumpriu a prisão temporária do suspeito após representação expedida pela 21ª Delegacia Territorial (DT/ São Francisco do Conde) e a realização do Serviço de Inteligência da Delegacia de Santo Amaro

Além do crime de furto e abate de animais, o suspeito tem um extenso histórico criminal como o uso de violência armada contra equipes policiais, circunstâncias que revelam alto grau de periculosidade e afronta direta à ordem pública.

Ele também é reincidente e já havia sido preso anteriormente, tendo ainda três mandados de prisão cumpridos por crimes registrados na localidade de Santo Amaro.

Após a formalização na unidade, o homem realizou os exames legais e está custodiado à disposição do Pode Judiciário.