Jovem de 18 anos é morta a golpes de ferro na Bahia; marido foi preso

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Uma jovem, de 18 anos, identificada como Raiana Silva dos Santos, foi morta a golpes de ferro, neste domingo, 9, em Itaberaba, na Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, o companheiro dela, Danilo Lima de Souza, 27, foi preso em flagrante e confessou ter matado a mulher dentro de uma casa, na Rua Iraquara, no bairro Pé do Monte.

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Ainda de acordo com a PM, os agentes foram ao local após denúncias de populares. Quando chegaram, encontraram Raiane no chão sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela já estava morta.

Após o crime, o homem fugiu, mas foi localizado momentos depois por policiais militares da Rondesp Chapada.

Danilo confessou ter matado Raiane com barra de ferro - Foto: Reprodução Redes Sociais

Conforme versão oficial, ao ser abordado, Danilo resistiu à prisão e tentou agredir os PMs e pegar a arma de um deles.

Os policiais tentaram contê-lo com spray de pimenta, mas ele continuou agressivo e foi preciso disparar um tiro, que o atingiu em uma das pernas.

Depois disso, o suspeito foi algemado e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu e atendimento e permaneceu custodiado. O feminicídio foi registrado na Delegacia Territorial de Itaberaba. As informações são do Calila Notícias.