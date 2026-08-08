SALVADOR
Mulher é morta a tiros pelo marido em Salvador
Caso aconteceu no bairro de Doron
Uma mulher de 48 anos foi morta a tiros pelo marido, dentro do apartamento em que morava, no bairro de Doron, em Salvador. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, 7.
Segundo as primeiras informações, Camile Fernanda Santos Leite, a vítima, e Edgar Vieira Neto, o autor do feminicídio, discutiram por volta das 19h30.
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Em seguida, o homem efetuou o disparo contra a companheira, que não resistiu aos ferimentos.
Prisão em flagrante
Após matar a esposa, Edgar tentou tirar a própria vida, sem sucesso, sendo preso em flagrante logo em seguida. Ele foi socorrido e está sob custódia em um hospital da capital.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).