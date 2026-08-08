VÍDEO: Manifestação trava trânsito na Avenida Tancredo Neves

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Uma manifestação realiza na região da Avenida Tancredo Neves travou o trânsito em uma das vias mais movimentadas de Salvador. Conforme relatado ao portal A TARDE, moradores das proximidades fecharam a passagem usando queima de pneus durante o início da tarde deste sábado, 8.

Informações preliminares dão conta de que o protesto estaria sendo realizado em razão da morte de um homem baleado no bairro de Pernambués.

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A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PMBA) e ainda aguarda atualizações.