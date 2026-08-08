Homem morre após ser atropelado por ônibus na orla de Piatã

Um homem, identificado como Edson Araujo de Almeida, de 47 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã deste sábado, 8, na orla de Piatã, em Salvador.

Segundo nota do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador e Bahia (Sindmetro), o veículo envolvido pertence à empresa Expresso Vitória e opera na linha Lauro de Freitas x Piatã. O acidente aconteceu por volta das 5h25.

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De acordo com o relato apresentado pelo motorista à empresa, ele realizava a primeira viagem do dia e trafegava pela orla de Piatã em velocidade compatível com a via quando o homem, que seria portador de deficiência, teria entrado repentinamente na frente do ônibus. Ainda segundo a versão apresentada, não houve tempo suficiente para evitar a colisão.

Segundo a nota, após o acidente, o motorista acionou a empresa, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte da vítima foi confirmada no local.

As imagens das câmeras do ônibus foram disponibilizadas pela Expresso Vitória às autoridades, que estiveram na sede da empresa e recolheram as gravações para análise.

O que diz a PM

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que, no início da manhã deste sábado, 8, policiais militares do 32º BPM foram acionados para averiguar a informação de um atropelamento na Avenida Octávio Mangabeira, em Piatã.

"Ao chegarem, os militares constataram o fato. Uma equipe do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu"

De acordo com a PM, o DPT foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

Confira nota na íntegra:

O veículo da empresa Expresso Vitória* com número de ordem 3662, que opera na linha Lauro x Piatá, esteve envolvido em um acidente por volta das 05:25h da manhã deste sábado (08/08), resultando na morte de um homem de aproximadamente 62 anos, que tinha deficiência.

O motorista relatou que estava transitando pela orla de Piatá, em Salvador, em uma velocidade compatível com a via, durante sua primeira viagem do dia, quando, de repente, um homem idoso se lançou na frente do ônibus, não permitindo que ele evitasse o acidente.

Após o incidente, o motorista imediatamente contatou a empresa, a Polícia Militar e o SAMU para que comparecessem ao local, e ele mesmo preservou a cena do acidente.

Com a chegada das autoridades, foi confirmado o óbito e coletados os dados da vítima, sendo essa, pessoa com deficiencia

A empresa prontamente disponibilizou as imagens e vídeos do ônibus, uma vez que a Expresso Vitória opera com toda a frota conectada online. As autoridades estiveram na empresa e retiraram as gravações.

O gerente da Expresso Vitória, Sr. Aurélio, recebeu representantes do sindicato e, após a análise das imagens e vídeos, foi verificado que o motorista fez o possível para evitar o acidente. Ele foi liberado para descansar e uma consulta com a psicóloga foi agendada imediatamente, para que o motorista inicie sessões e consiga superar o trauma, permitindo que retorne às suas atividades normais