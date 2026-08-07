Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

PM reage a assalto e suspeito morre baleado em bairro túristico de Salvador

Ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico)

Luan Julião
Por
Homem apontado como autor da tentativa de assalto morreu após ser baleado
Homem apontado como autor da tentativa de assalto morreu após ser baleado - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um homem na madrugada desta sexta-feira, 7, no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu na Rua Praça Dorival Caymmi e envolveu um policial militar, que afirmou ter reagido após ser abordado por um suspeito armado.

De acordo com a Polícia Militar, o agente chegava em casa quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta. Conforme o relato do policial, o suspeito apontou uma arma de fogo durante a abordagem, momento em que ele sacou a própria arma e efetuou disparos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Após a ocorrência, equipes da PM apreenderam a arma utilizada pelo suspeito, juntamente com munições, além da motocicleta que ele conduzia.

Leia Também:

POLÍCIA

Pai e madrasta são presos por tortura e morte de menino de 3 anos
Pai e madrasta são presos por tortura e morte de menino de 3 anos imagem

POLÍCIA

Homem é preso por venda ilegal de macacos-prego em Salvador
Homem é preso por venda ilegal de macacos-prego em Salvador imagem

OPERAÇÃO CARTA PREMIADA

Golpistas usam falsas correspondências para enganar idosos em Salvador
Golpistas usam falsas correspondências para enganar idosos em Salvador imagem

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) como morte com autoria a ser investigada. Segundo a corporação, a vítima foi identificada como Thiago de Jesus Santos, que teria tentado praticar o roubo.

Ainda conforme a Polícia Civil, policiais militares foram acionados, encontraram o homem ferido e prestaram socorro, porém ele morreu. A arma apreendida no local foi apresentada pelos PMs na unidade especializada e será submetida à investigação que apura as circunstâncias do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO itapuã polícia militar Salvador segurança pública

Relacionadas

Mais lidas