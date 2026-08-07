PM reage a assalto e suspeito morre baleado em bairro túristico de Salvador

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um homem na madrugada desta sexta-feira, 7, no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu na Rua Praça Dorival Caymmi e envolveu um policial militar, que afirmou ter reagido após ser abordado por um suspeito armado.

De acordo com a Polícia Militar, o agente chegava em casa quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta. Conforme o relato do policial, o suspeito apontou uma arma de fogo durante a abordagem, momento em que ele sacou a própria arma e efetuou disparos.

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O homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Após a ocorrência, equipes da PM apreenderam a arma utilizada pelo suspeito, juntamente com munições, além da motocicleta que ele conduzia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) como morte com autoria a ser investigada. Segundo a corporação, a vítima foi identificada como Thiago de Jesus Santos, que teria tentado praticar o roubo.

Ainda conforme a Polícia Civil, policiais militares foram acionados, encontraram o homem ferido e prestaram socorro, porém ele morreu. A arma apreendida no local foi apresentada pelos PMs na unidade especializada e será submetida à investigação que apura as circunstâncias do caso.