Homem é preso por venda ilegal de macacos-prego em Salvador

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Um homem investigado por comercializar ilegalmente animais silvestres foi preso em flagrante pela Polícia Civil e Militar em Salvador, na última quinta-feira, 6. O suspeito já havia vendido pelo menos três macacos-prego, negociados por cerca de R$ 20 mil.

Durante a ação, realizada com apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), as equipes encontraram dois animais mantidos em ambiente doméstico. O investigado também utilizava documentos falsos para que as negociações parecem legais e foi encaminhado à unidade policial.

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Segundo a polícia, também há indícios da existência de uma rede envolvida no comércio ilegal dos animais, com possível participação de fornecedores, transportadores, intermediários e compradores.

O caso começou a ser investigado depois de um possível estelionato relacionado a roubo falso de motocicleta. Durante o avanço das diligências, os policiais identificaram a atuação dos envolvidos na comercialização clandestina de macacos-prego.

Além da prisão, o suspeito também foi alvo de penalidade. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou mais de R$ 200 mil em multas relacionadas às irregularidades identificadas.