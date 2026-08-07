Amigo de infância mata mototaxista que recusou integrar facção em Salvador

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 6, por participação no assassinato de um mototaxista que era seu amigo de infância. Ícaro Santana Rocha, de 22 anos, foi morto a tiros após ser atraído pelo suspeito para uma emboscada no bairro Plataforma, em Salvador, no mês de maio.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizou a relação de amizade com a vítima para atraí-la ao local do crime. A motivação teria sido a recusa do jovem em entrar para o tráfico de drogas.

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Crime ocorreu após vítima bloquear suspeito das redes sociais

Ícaro estava em casa, quando recebeu uma mensagem no celular, enviada pelo suspeito, pedindo que ele fosse até a localidade de Manoel Monte, no mesmo bairro. Ao chegar no local indicado, a vítima foi surpreendida pelos disparos.

De acordo com a Polícia Civil, o crime decorreu do inconformismo do investigado com o afastamento da vítima de seu círculo de amizades. O suspeito havia integrado recentemente uma organização criminosa atuante no bairro e, contrário às práticas, Ícaro recusou os convites para aderir ao grupo criminoso e optou por se afastar do então amigo, chegando a bloqueá-lo nas redes sociais.

Após a rejeição, o investigado articulou a ação criminosa.

Detalhes da prisão

As diligências policiais e o trabalho de inteligência da Polícia Civil permitiram qualificar o investigado e esclarecer a dinâmica dos fatos. A ação também resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

O suspeito foi localizado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), com o apoio da Coordenação de Operações e Inteligência (COI) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e encaminhado à unidade policial, onde teve cumprido o mandado de prisão temporária, permanecendo custodiado à disposição do Poder Judiciário.