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EM 24H

PM retira 88 câmeras usadas por facções para vigiar viaturas em Salvador

Câmeras foram removidas em diversos bairros durante a Operação Olhos Fechados

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem PM retira 88 câmeras usadas por facções para vigiar viaturas em Salvador
Foto: Divulgação SSP

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) retirou, nas últimas 24 horas, 88 câmeras de monitoramento instaladas por facções criminosas em diferentes bairros de Salvador. De acordo com a PM, os equipamentos eram utilizados por faccionados para monitorar a chegada de viaturas.

A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento Regional (CPR) Baía de Todos os Santos (BTS), após levantamentos de inteligência da Operação Olhos Fechados, deflagrada de forma integrada com equipes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

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As câmeras foram removidas nos bairros do Barbalho, Lobato, Uruguai, Liberdade, Periperi, Paripe, Pirajá e Comércio. Segundo a PM, os equipamentos faziam parte de um esquema de monitoramento clandestino utilizado por integrantes de organizações criminosas para dificultar as ações policiais.

Imagem ilustrativa da imagem PM retira 88 câmeras usadas por facções para vigiar viaturas em Salvador
Foto: Divulgação SSP

De acordo com o comandante do CPR-BTS, coronel PM Leão, a atuação conjunta entre as forças de segurança tem sido fundamental para o enfrentamento ao crime organizado.

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“As Forças da Segurança Pública da Bahia têm norteado as suas ações de combate ao crime organizado através da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, priorizando a união de esforços”, enfatizou.

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câmeras Facções polícia militar

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