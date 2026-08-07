Golpistas usam falsas correspondências para enganar idosos em Salvador

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Um trio de estelionatários foi preso, na manhã desta sexta-feira, 7, em Salvador, por suspeita de aplicar golpes em idosos através de correspondências falsas.

Duas mulheres, de 26 e 34 anos, e um homem, de 22, foram alcançados nos bairros Pernambués e Vila Rui Barbosa, durante a Operação Carta Premiada, deflagrada pela Polícia Civil.

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Os suspeitos vão responder por estelionato e apropriação de bens e rendimentos de pessoa idosa, previstos no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

Cerca de 14 vítimas, entre 60 e 80 anos, denunciaram o caso na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), dando início às investigações.

Grupo convencia vítimas a pagar taxa para receber benefício falso

Investigações apontam que os investigados enviavam correspondências às vítimas informando, de forma fraudulenta, que elas teriam um valor em dinheiro a receber.

No entanto, ao comparecerem ao estabelecimento que era indicado na carta, os suspeitos tentavam convencer os idosos a realizar um pagamento antecipado, sob a justificativa de quitar taxas ou encargos para liberar o suposto benefício.

Após efetuarem o pagamento, as pessoas descobriam que haviam sido vítimas do golpe.

Suspeitos seguem custodiados

Os suspeitos foram encaminhados à unidade policial, passaram pelos exames legais e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Carta Premiada foi realizada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati).