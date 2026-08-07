Megaoperação em Cajazeiras prende condenados por tráfico e roubo

Dois homens condenados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo foram presos nas primeiras horas desta sexta-feira, 7, durante a Operação Impacto Integrado, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar no bairro de Cajazeiras e regiões adjacentes, em Salvador.

A ação teve como alvo integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

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Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que podem contribuir para o avanço das investigações.

Entre os presos está um homem de 41 anos, condenado a oito anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O outro, de 35 anos, foi condenado a quatro anos e sete meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo.

Foto: Ascom-PCBA

Operação Impacto Integrado

Ao todo, a Operação Impacto Integrado mobilizou cerca de 150 policiais, distribuídos em 20 equipes da Polícia Civil e 28 guarnições da Polícia Militar. As medidas cautelares foram expedidas pelo Poder Judiciário com base em investigações conduzidas pela Polícia Civil, que identificaram a atuação de integrantes da organização criminosa em diversos delitos praticados na região.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e contou com a participação dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Pela Polícia Militar, participaram equipes das Rondas Especiais (RONDESP), do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), dos Batalhões de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) e de Prevenção a Furtos e Roubos em Coletivos (BPFRC), das 1ª, 47ª, 48ª e 50ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs) e do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM).