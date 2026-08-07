Pai e madrasta são presos por tortura e morte de menino de 3 anos

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Um menino de 3 anos, identificado como Gustavo Veloso Feitosa, foi encontrado morto na casa do pai, em Palmas (TO), na última segunda-feira, 3, com sinais de agressões na cabeça e intestino.

Os principais suspeitos são o genitor, Igor Gustavo Veloso de Souza, e a madrasta, Kathellen Moreira, que foram presos nesta quinta-feira, 6 por homicídio duplamente qualificado e tortura.

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Há ainda suspeita de violência sexual, o que ainda não foi confirmado, portanto, a tipificação dos crimes poderá ser alterada conforme o resultado de novas perícias.

Após o caso, a OAB/TO suspendeu temporariamente a inscrição Igor, que é advogado, até a instauração e análise do procedimento disciplinar pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

Criança não queria visitar o pai

De acordo com as investigações, o menino sofria agressões desde 2024 e, constantemente, voltava machucado da casa do pai, chegando até a ser dopado. A mãe, inclusive, chegou a gravar um vídeo de Gustavo chorando, pedindo para não visitar o pai.

A questão era alvo de briga judicial.