Incêndio atinge prédio abandonado na Cidade Nova

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Um incêndio atingiu um prédio abandonado localizado no bairro Cidade Nova, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 7. Não houve feridos.

Ao portal A Tarde, a Defesa Civil (Codesal) confirmou a situação, e informou que, aparentemente, não houve danos irreversíveis nem estruturais para os imóveis vizinhos. O local fica próximo a uma distruidora de gás.

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O Corpo de Bombeiros atua no local realizando o trabalho de rescaldo. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) efetuou a interdição da via em frente ao imóvel.

Informações preliminares apontam pessoas atearam fogo em um material na parte extrerna do local, o que pode ter contribuído para o acidente.

Espaço funciona como depósito

Apesar de abandonada, a estrutura é usada como uma espécie de depósito e abriga, principalmente manequins e materiais utilizados em festas.