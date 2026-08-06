Prédio é evacuado após vazamento de gás no Stiep

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Um prédio precisou ser evacuado na noite desta quinta-feira, 6, após um vazamento de gás na Travessa Arnaldo Lopes da Silva, no bairro do Stiep, em Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar a ocorrência.

Imagens registradas no local mostram o momento em que um cilindro com vazamento é retirado por equipes que atuavam na ocorrência. Por causa da situação, a área foi isolada e motoristas e pedestres foram orientados a evitar o trecho até a conclusão dos trabalhos.

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Nota Bahiagás

Em nota, a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) informou que o vazamento não tem relação com a rede de distribuição de gás natural canalizado operada pela empresa.

Segundo a companhia, a ocorrência envolveu um vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha. A Bahiagás acrescentou que permanece à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram o vazamento.