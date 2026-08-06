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MUDANÇA

Trânsito é alterado na Estrada do Coco e motoristas devem redobrar a atenção

Saiba os detalhes da mudança

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Trânsito é alterado na Estrada do Coco e motoristas devem redobrar a atenção
Foto: Seinfra/BA

Motoristas que circulam pela BA-099, a Estrada do Coco, precisam ficar atentos às mudanças no tráfego em um trecho de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As alterações afetam os acessos à Alameda dos Coqueiros e à Rua Colônia Boa União e começaram a valer após a conclusão das obras de um novo segmento da via marginal.

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Confira as mudanças

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), os condutores que seguem no sentido Salvador e vêm de localidades como Praia do Forte, Arembepe ou Guarajuba devem:

  • acessar a via marginal pela Entrada 1, localizada nas proximidades do Colégio Villa, caso o destino seja a Alameda dos Coqueiros.
  • Já quem pretende chegar à Rua Colônia Boa União deve utilizar a Entrada 2, situada próximo ao Colégio Maple Bear.
  • Outra mudança ocorre no retorno à BA-099. A saída da via marginal passou a ser realizada antes da passarela provisória instalada na região.

Segundo a Seinfra, a operação de adaptação às novas rotas conta com o apoio da Concessionária Litoral Norte (CLN), que atua na orientação dos motoristas e no monitoramento do trânsito no local.

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Tags

Bahia camaçari Estrada do coco Trânsito

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