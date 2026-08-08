Salvador tem 14 praias impróprias para banho neste fim de semana; veja quais

Quatorze praias de Salvador estão impróprias para banho neste fim de semana, de acordo com o mais recente Boletim de Balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira, 7. Dos 36 pontos monitorados na capital baiana, 22 foram classificados como próprios para a recreação de contato primário.

Os trechos classificados como impróprios para banho são:

São Tomé de Paripe

Tubarão

Periperi

Penha

Bogari

Boa Viagem

Roma

Cantagalo

Contorno

Armação

Boca do Rio

Corsário

Patamares

Piatã

22 locias estão próprios pra banho

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Entre os pontos considerados próprios para banho estão praias bastante procuradas na capital, como Bonfim, Pedra Furada, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. Alguns desses locais possuem mais de um ponto de monitoramento.

O Inema recomenda que os banhistas evitem os trechos classificados como impróprios e tenham atenção especial após períodos de chuva, quando o escoamento da água pode levar contaminantes para o mar. A orientação também é evitar o contato com a água nas proximidades de saídas de esgoto, rios e córregos.

Confira monitoramento na Bahia

Em todo o litoral baiano, o boletim aponta 115 dos 147 pontos monitorados como próprios para banho. O resultado representa uma melhora em relação à semana anterior, quando as chuvas registradas em diferentes regiões do estado influenciaram a qualidade da água em alguns trechos.

Com a redução das precipitações e a previsão de tempo mais estável para os próximos dias, houve recuperação dos índices de balneabilidade em diferentes áreas do litoral.

No Litoral Norte, 34 pontos estão próprios, incluindo Praia do Forte, Guarajuba, Imbassaí, Costa do Sauípe, Vilas do Atlântico e Jauá. A praia de Buraquinho, nas proximidades da foz do Rio Joanes, é o ponto de atenção da região.

Na Baía de Todos-os-Santos, 21 praias foram classificadas como próprias. Já no Litoral Sul, 14 trechos estão adequados para banho, enquanto quatro pontos em Ilhéus — Concha, Marciano, Malhado e Sul — foram considerados impróprios.

No Baixo Sul, os oito pontos monitorados estão próprios, mantendo a região com 100% de balneabilidade nesta semana. No Extremo Sul, apenas a praia de Mundaí, em Porto Seguro, foi classificada como imprópria. Na Costa das Baleias, todos os pontos monitorados estão próprios.