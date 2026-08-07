Caso Valdir Macário: quase 10 anos após crime, terceiro suspeito segue sem identificação

Às vésperas de completar dez anos do assassinato do cabeleireiro Valdir Macário, em 12 de novembro deste ano, a família dele segue em busca de respostas sobre a participação de um terceiro homem no crime. Ele aparece nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento ao lado de Patrick Ribeiro Tupinambá, um dos acusados que vai a Júri Popular no próximo dia 25 deste mês.

No vídeo, o suspeito aparece trajando calça escura, camisa rosa e boné vermelho. Valdir foi morto dentro do banheiro do salão na presença de clientes e funcionários.

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Em coletiva à imprensa, em janeiro de 2017, o delegado José Bezerra, então diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), revelou que ele teria sido o responsável por matar Valdir com tiros de pistola calibre.40.

Na ocasião, Patrick, mais conhecido como Bagão, aparece portando uma arma de grosso calibre dando apoio à ação e rendendo as outras vítimas.

Homem aparece em imagem de câmera de segurança do salão - Foto: Reprodução

Até hoje, além de Patrick, apenas Edgar da Silva Santos, o Chocolate, que seria o mandante do crime, foram identificados e presos. Os dois são réus no processo e deverão ser submetidos ao Tribunal do Júri.

"Gostaria de saber [quem é o outro suspeito que aparece nas imagens das câmaras de segurança ao lado de Patrick]. Também tenho o mesmo anseio de todos em saber. Porque se um [suspeito] fica lá embaixo e subiram dois, então, foram quantos?", questiona a empreendedora Aldísia Macário, irmã de Valdir.

Espera e revolta

A indefinição revolta os familiares, que, além de aguardarem o julgamento dos dois réus já identificados, cobram respostas sobre a pessoa que aparece nas imagens e que, até quase uma década depois do crime, não foi identificada.

Aldísia afirma que a família convive há anos não apenas com a saudade, mas também com a sensação de que o caso permanece incompleto. Para ela, a demora da Justiça prolonga um sofrimento que começou com a morte do irmão.

"Há quase dez anos, nossa família vive uma dor que não teve pausa. Nossa dor não é só saudade. É revolta, é cansaço, é um luto que não se encerra porque a justiça não acontece. O que pedimos é o básico. Que o caso seja julgado, que os responsáveis respondam pelo que fizeram e que a vida do nosso irmão seja tratada com a dignidade que sempre teve. Esperar por justiça não deveria ser tão cruel", desabafa ela.

Polícia Civil concluiu investigação em 2017

Procurada pelo A TARDE para falar sobre o andamento das investigações para identificar o terceiro suspeito, a Polícia Civil da Bahia informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário em março de 2017.

Segundo a corporação, as investigações foram encerradas naquele momento em relação aos envolvidos identificados. Desde então, o procedimento não teria retornado à Polícia Civil para a realização de novas diligências.

Edgar e Bagão durante apresentação no DHPP - Foto: Reprodução

"Em relação ao caso de Valdir Macário, informamos que o Inquérito Policial foi remetido ao Poder Judiciário em 13 de março de 2017, após a conclusão das investigações sobre os envolvidos identificados à época. Desde então, o procedimento não retornou à Polícia Civil para novas diligências. Para mais informações a respeito das solicitações, sugerimos o contato com o Poder Judiciário", diz a nota.

A resposta indica que, segundo a Polícia Civil, não há atualmente uma investigação complementar em andamento na instituição para tentar identificar o homem que aparece nas imagens.

Sem resposta

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA) foi questionado, por meio de sua assessoria de comunicação, especificamente sobre a razão pela qual o inquérito ainda não teria retornado à Polícia Civil e sobre a existência de providências para identificar o terceiro suspeito de envolvimento no crime.

No entanto, TJ/BA, não falou diretamente à pergunta sobre a investigação. Em resposta, informou apenas que o julgamento dos réus Patrick e Edgar foi novamente redesignado.

"Informamos que a Sessão do Tribunal do Júri referente aos réus mencionados foi redesignada para o dia 25 de agosto de 2026, às 8h, no Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa", diz um trecho da nota.

A reportagem voltou a questionar sobre o andamento do processo, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

O Ministério Público da Bahia (MP/BA) também foi procurado para informar se há alguma providência ou investigação em curso relacionada à identificação do homem que aparece nas imagens, mas também não respondeu aos questionamentos em tempo hábil.

O A TARDE reforça que o espaço permanece aberto para possíveis esclarecimentos.

Adiamento Júri Popular

Esta é a quarta vez que o julgamento dos acusados é adiado. O adiamento mais recente ocorreu nesta quinta-feira, 6, quando Patrick compareceu ao Fórum Ruy Barbosa sem advogado.

Segundo informações, ele teria comunicado que seus defensores haviam deixado o caso na quarta-feira, 5, um dia antes da sessão. Como Patrick e Edgar respondem ao processo em conjunto, o julgamento de ambos acabou sendo remarcado.

"Diante da discordância da Defesa do réu Edgar santos da Silva quanto à cisão do julgamento, fica a proposição prejudicada. Intime-se a Defensoria Pública para prestar assistência jurídica ao acusado Patric Ribeiro Tupinambá. Fica a Sessão de Julgamento redesignada para o dia 25 de agosto de 2026, às 8h, no Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa. Ficam intimadas as testemunhas presentes. Oficie-se a Unidade Prisional a fim que seja requisitado o acusado Patric Ribeiro Tupinambá para comparecer à Sessão de Julgamento redesignada", detalha o TJ/BA.