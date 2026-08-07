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Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de handebol em Salvador

Iniciativa vai atender 100 jovens e utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de handebol em Salvador
Foto: divulgação

As inscrições para o projeto Educando pelo Esporte seguem abertas para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos que desejam praticar handebol gratuitamente em Salvador. A iniciativa, lançada no último dia 1º de agosto, na Escola Municipal de Pernambués, vai atender 100 jovens e utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento.

Desenvolvido pela Assedec, com patrocínio do Instituto Motiva, na área de atuação do Metrô Bahia, e parceria com o Grupo Alerta Pernambués (GAP), o projeto oferece aulas gratuitas aos sábados, das 9h às 13h, na Escola Municipal de Pernambués.

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Além do ensino dos fundamentos do handebol, a proposta busca incentivar valores como:

  • disciplina;
  • respeito;
  • cooperação;
  • responsabilidade;
  • e trabalho em equipe, contribuindo para a formação cidadã dos participantes.

O projeto foi apresentado oficialmente durante um evento realizado no dia 1º de agosto, que reuniu alunos, familiares e equipe técnica para marcar o início das atividades e explicar a metodologia adotada.

Segundo o CEO da Assedec, Vlademir Pereira da Silva, o objetivo é promover oportunidades para além da prática esportiva.

"Cada criança que ingressa no projeto passa a fazer parte de um ambiente de aprendizado, convivência e oportunidades. O handebol é o instrumento que utilizamos para desenvolver habilidades esportivas, mas o nosso propósito é formar jovens mais confiantes, responsáveis e preparados para os desafios da vida."

Para Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação do Metrô Bahia, apoiar iniciativas como essa fortalece o compromisso da concessionária com as comunidades do entorno. "Entendemos que o esporte tem capacidade de fortalecer vínculos e abrir caminhos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes."

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Como participar

As inscrições são realizadas na própria Escola Municipal de Pernambués, localizada na Avenida São Paulo, s/n, em Salvador.

As aulas acontecem aos sábados, das 9h às 13h. Para efetivar a inscrição, é obrigatória a presença de um responsável legal, com os documentos da criança ou adolescente e do próprio responsável.

Serviço

  • O quê: Inscrições para aulas gratuitas de handebol
  • Público: Crianças e adolescentes de 8 a 14 anos
  • Onde: Escola Municipal de Pernambués (Avenida São Paulo, s/n)
  • Quando: Inscrições no próprio local; aulas aos sábados, das 9h às 13h
  • Documentos: Presença obrigatória de um responsável legal com documentos do responsável e do participante.
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Tags

Educação esporte Pernambués Salvador

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