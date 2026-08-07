VEJA COMO PARTICIPAR
Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de handebol em Salvador
Iniciativa vai atender 100 jovens e utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social
As inscrições para o projeto Educando pelo Esporte seguem abertas para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos que desejam praticar handebol gratuitamente em Salvador. A iniciativa, lançada no último dia 1º de agosto, na Escola Municipal de Pernambués, vai atender 100 jovens e utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento.
Desenvolvido pela Assedec, com patrocínio do Instituto Motiva, na área de atuação do Metrô Bahia, e parceria com o Grupo Alerta Pernambués (GAP), o projeto oferece aulas gratuitas aos sábados, das 9h às 13h, na Escola Municipal de Pernambués.
Além do ensino dos fundamentos do handebol, a proposta busca incentivar valores como:
- disciplina;
- respeito;
- cooperação;
- responsabilidade;
- e trabalho em equipe, contribuindo para a formação cidadã dos participantes.
O projeto foi apresentado oficialmente durante um evento realizado no dia 1º de agosto, que reuniu alunos, familiares e equipe técnica para marcar o início das atividades e explicar a metodologia adotada.
Segundo o CEO da Assedec, Vlademir Pereira da Silva, o objetivo é promover oportunidades para além da prática esportiva.
"Cada criança que ingressa no projeto passa a fazer parte de um ambiente de aprendizado, convivência e oportunidades. O handebol é o instrumento que utilizamos para desenvolver habilidades esportivas, mas o nosso propósito é formar jovens mais confiantes, responsáveis e preparados para os desafios da vida."
Para Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação do Metrô Bahia, apoiar iniciativas como essa fortalece o compromisso da concessionária com as comunidades do entorno. "Entendemos que o esporte tem capacidade de fortalecer vínculos e abrir caminhos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes."
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Como participar
As inscrições são realizadas na própria Escola Municipal de Pernambués, localizada na Avenida São Paulo, s/n, em Salvador.
As aulas acontecem aos sábados, das 9h às 13h. Para efetivar a inscrição, é obrigatória a presença de um responsável legal, com os documentos da criança ou adolescente e do próprio responsável.
Serviço
- O quê: Inscrições para aulas gratuitas de handebol
- Público: Crianças e adolescentes de 8 a 14 anos
- Onde: Escola Municipal de Pernambués (Avenida São Paulo, s/n)
- Quando: Inscrições no próprio local; aulas aos sábados, das 9h às 13h
- Documentos: Presença obrigatória de um responsável legal com documentos do responsável e do participante.