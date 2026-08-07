GUIA DE BARES
Dia da Cerveja: onde 'tomar uma' com vista para o mar em Salvador
Lista de 11 locias, bem avaliados por clientes, para te ajudar a 'sextar' em grande estilo
O Dia Internacional da Cerveja é comemorado anualmente na primeira sexta-feira do mês de agosto. A data foi criada em 2007 na cidade de Santa Cruz, na Califórnia (Estados Unidos), por iniciativa de um grupo de apreciadores.
E a capital baiana registra um crescimento, ano a ano, de estabelecimentos à beira-mar. Pensando nisso, mapeamos 11 locias, bem avaliados por clientes em plataformas do segmento, para te ajudar a 'sextar' no Dia da Cerveja em grande estilo.
Confira 11 locais com vista-mar na capital baiana
- Pedra do Mar: no Rio Vermelho, excelente opção gastronômica. O local destaca-se por uma proposta intimista e por uma vista panorâmica para o mar.
- Orí Rooftop: um dos restaurantes mais comentados do Centro Histórico, famoso pela vista para a Baía de Todos-os-Santos e ambiente sofisticado.
- Antique Bistrô: no Santo Antônio Além do Carmo, com foco em vista para a baía, arquitetura histórica e gastronomia.
- Restaurante Lafayette: na região do Comércio, com estrutura voltada para a marina e serviço de cozinha contemporânea.
- Restaurante Egeu: na Barra, o local conta com visibilidade direta para a baía e pratos de influência mediterrânea.
- Restaurante Veleiro: tradicional e prestigiado pela alta gastronomia, fica localizado dentro do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra.
- Mahi Mahi: no Corredor da Vitória, local tem acesso por teleférico e estrutura construída sobre a água com várias opções como toboágua e psicina, além de servir pratos quentes e vários tipos de bebidas.
- Silva Cozinha: no Centro Histórico, o espaço dispõe de cozinha autoral e ambiente voltado para a apreciação da culinária.
- Allê Varanda Bar: no Santo Antônio Além do Carmo, o restaurante oferece vista para a costa e mix de culinária italiana e brasileira.
- Blue Praia Bar: na Orla do Rio Vermelho, operando como clube de praia com foco em petiscos e coquetelaria.
- Principote Salvador: no Rio Vermelho, o estabelecimento apresenta arquitetura inspirada na Grécia, alta gastronomia e carta de bebidas.