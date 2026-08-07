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GUIA DE BARES

Dia da Cerveja: onde 'tomar uma' com vista para o mar em Salvador

Lista de 11 locias, bem avaliados por clientes, para te ajudar a 'sextar' em grande estilo

Jair Mendonça Jr
Por
Confira 7 bares com vista-mar na capital baiana
Confira 7 bares com vista-mar na capital baiana - Foto: DIvulgação Principote

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado anualmente na primeira sexta-feira do mês de agosto. A data foi criada em 2007 na cidade de Santa Cruz, na Califórnia (Estados Unidos), por iniciativa de um grupo de apreciadores.

E a capital baiana registra um crescimento, ano a ano, de estabelecimentos à beira-mar. Pensando nisso, mapeamos 11 locias, bem avaliados por clientes em plataformas do segmento, para te ajudar a 'sextar' no Dia da Cerveja em grande estilo.

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Confira 11 locais com vista-mar na capital baiana

  1. Pedra do Mar: no Rio Vermelho, excelente opção gastronômica. O local destaca-se por uma proposta intimista e por uma vista panorâmica para o mar.
  2. Orí Rooftop: um dos restaurantes mais comentados do Centro Histórico, famoso pela vista para a Baía de Todos-os-Santos e ambiente sofisticado.
  3. Antique Bistrô: no Santo Antônio Além do Carmo, com foco em vista para a baía, arquitetura histórica e gastronomia.
  4. Restaurante Lafayette: na região do Comércio, com estrutura voltada para a marina e serviço de cozinha contemporânea.
  5. Restaurante Egeu: na Barra, o local conta com visibilidade direta para a baía e pratos de influência mediterrânea.
  6. Restaurante Veleiro: tradicional e prestigiado pela alta gastronomia, fica localizado dentro do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra.
  7. Mahi Mahi: no Corredor da Vitória, local tem acesso por teleférico e estrutura construída sobre a água com várias opções como toboágua e psicina, além de servir pratos quentes e vários tipos de bebidas.
  8. Silva Cozinha: no Centro Histórico, o espaço dispõe de cozinha autoral e ambiente voltado para a apreciação da culinária.
  9. Allê Varanda Bar: no Santo Antônio Além do Carmo, o restaurante oferece vista para a costa e mix de culinária italiana e brasileira.
  10. Blue Praia Bar: na Orla do Rio Vermelho, operando como clube de praia com foco em petiscos e coquetelaria.
  11. Principote Salvador: no Rio Vermelho, o estabelecimento apresenta arquitetura inspirada na Grécia, alta gastronomia e carta de bebidas.

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