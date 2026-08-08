Metrô em Salvador terá operação especial para Bahia x Vasco; veja mudanças

Torcedores que forem acompanhar a partida entre Bahia e Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, terão uma operação especial do Metrô Bahia para facilitar o deslocamento antes e depois do jogo. A partida está marcada para as 16h.

A operação contará com reforço nas equipes de atendimento e segurança, além de monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO). A quantidade de viagens dos trens também poderá ser ampliada conforme a demanda de passageiros, com o objetivo de garantir maior fluidez nas estações mais movimentadas.

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O sistema funcionará normalmente, das 5h à 0h.

"Para atender ao aumento da demanda esperado para a partida entre Bahia e Vasco, preparamos uma operação especial com reforço das equipes e monitoramento contínuo da operação. Nosso objetivo é garantir mais agilidade, segurança e conforto aos torcedores no deslocamento de ida e volta da Arena, realizando os ajustes necessários em tempo real", afirma Maria Eduarda Studart, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Pagamento e recarga

Para facilitar o acesso, os passageiros podem utilizar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas. São aceitos cartões de crédito e débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento e QR Codes adquiridos pelo aplicativo RecargaPay. O pagamento deve ser realizado na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação e liberará o acesso.

Os usuários do Cartão Integração do Metrô também podem fazer a recarga pelo aplicativo da CCR Mobilidade, disponível nas lojas de aplicativos. A recarga também pode ser realizada pelas carteiras digitais Banco do Brasil, para correntistas, KIM+, PicPay, RecargaPay e Cittamobi.

Outra alternativa é utilizar a rede credenciada, que possui mais de 2 mil pontos de venda.

A tarifa do metrô é de R$ 4,10. O Metrô Bahia orienta os passageiros a planejarem o deslocamento, respeitarem os momentos de embarque e desembarque e seguirem as orientações das equipes nas estações.