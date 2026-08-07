Dupla do Bahia garante vaga no Circuito Mundial de Futevôlei

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O Esporte Clube Bahia — Associação estará presente no Circuito Mundial de Futevôlei, que será realizado entre os dias 7 e 9 de agosto, em Cascavel (PR). A dupla formada por Indio e Felipe Iceman, atuais líderes do ranking brasileiro da modalidade, garantiu vaga no torneio por meio da classificação nacional e será responsável por representar o Esquadrão na competição internacional.

Ao lado do treinador Ramon, os atletas defenderão as cores do Brasil no Mundial de Duplas, reunindo algumas das principais duplas do futevôlei mundial.





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Dupla do Bahia também disputa desafio internacional entre continentes

Além do Mundial de Duplas, Indio e Felipe Iceman participarão do Desafio 4×4 entre Continentes, um formato especial que contará com representantes da América, Europa e Ásia.





Os jogadores do Bahia disputarão a competição ao lado de outra dupla, que será definida pela Confederação responsável pelo evento.





O Circuito Mundial contará com 22 duplas de diferentes países, reforçando a dimensão internacional da disputa. Estão confirmadas equipes do Brasil, Paraguai, Dinamarca, Tailândia, Argentina, Equador, Nova Zelândia, Inglaterra, Portugal, França, Itália, Holanda, Suíça, Suécia, Alemanha, Peru e Panamá.





Circuito Mundial terá programação até domingo



A competição terá início nesta sexta-feira, 7, com os primeiros jogos do Mundial de Duplas ao longo do dia e a abertura do Desafio 4×4 entre Continentes no período da noite.





No sábado, 8, as disputas seguem com a fase classificatória do Mundial e a definição do campeão do Desafio entre Continentes. O encerramento será realizado no domingo, 9, com as semifinais e a grande final do Circuito Mundial de Futevôlei.





Todos os jogos terão transmissão ao vivo pela CATVE, permitindo que a torcida acompanhe a participação da dupla tricolor durante o torneio.





Programação

7 de agosto (sexta-feira)

12h às 20h – Mundial de Futevôlei

20h às 21h – Desafio 4×4 entre Continentes

21h às 22h – Mundial de Futevôlei





8 de agosto (sábado)

10h às 12h – Desafio 4×4 entre Continentes

12h às 20h – Mundial de Futevôlei

20h às 21h – Final do Desafio 4×4

21h às 22h – Mundial de Futevôlei





9 de agosto (domingo)