CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Vasco: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão recebe o Cruz-Maltino neste domingo, 9, pela 22ª rodada do Brasileirão
O Esporte Clube Bahia enfrenta o Vasco neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Esquadrão busca uma vaga no G-4 da competição.
Como chega o Bahia?
O time comandado pelo técnico Rogério Ceni chega para o duelo após um longo período de preparação. O Tricolor de Aço teve 11 dias de planejamento para a partida e contará com novidades na lista de relacionados: David Duarte e Zé Guilherme retornam à equipe.
Além disso, é provável que o zagueiro espanhol Marco Moreno faça sua primeira aparição entre os relacionados. Por outro lado, o comandante tricolor não poderá contar com Erick Pulga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Como chega o Vasco?
O Vasco, apesar do curto período de preparação para o confronto — apenas três dias —, chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, 5, o Cruz-Maltino eliminou o rival Fluminense com uma vitória por 3 a 1 e avançou na competição nacional.
Leia Também:
Desfalques e dúvidas
Bahia
- Léo Vieira: lesionado.
- Éverton Ribeiro: lesionado.
- Erick: em recuperação após infiltração no pé.
- Erick Pulga: suspenso.
- Caio Alexandre: treinando parcialmente com o grupo.
- Ruan Pablo: na Seleção Brasileira Sub-20.
- Kike Olivera: treinando separadamente do grupo.
Vasco
- Nuno Moreira: suspenso.
- Mateus Carvalho: lesionado.
Onde assistir a Bahia x Vasco?
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações de Bahia x Vasco
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria (Willian José), Alejo Véliz e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner e David. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem de Bahia x Vasco
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Árbitro assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Palpites
- Yuri Abreu: Bahia 2 x 1 Vasco.
- Rafael Tiago: Bahia 2 x 0 Vasco.
- Victoria Isabel: Bahia 1 x 1 Vasco.