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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Vasco: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Esquadrão recebe o Cruz-Maltino neste domingo, 9, pela 22ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Bahia x Vasco: veja tudo sobre o jogo deste domingo pelo Brasileirão
Bahia x Vasco: veja tudo sobre o jogo deste domingo pelo Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Vasco neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Esquadrão busca uma vaga no G-4 da competição.

Como chega o Bahia?

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni chega para o duelo após um longo período de preparação. O Tricolor de Aço teve 11 dias de planejamento para a partida e contará com novidades na lista de relacionados: David Duarte e Zé Guilherme retornam à equipe.

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Além disso, é provável que o zagueiro espanhol Marco Moreno faça sua primeira aparição entre os relacionados. Por outro lado, o comandante tricolor não poderá contar com Erick Pulga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Vasco?

O Vasco, apesar do curto período de preparação para o confronto — apenas três dias —, chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, 5, o Cruz-Maltino eliminou o rival Fluminense com uma vitória por 3 a 1 e avançou na competição nacional.

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Desfalques e dúvidas

Bahia

  • Léo Vieira: lesionado.
  • Éverton Ribeiro: lesionado.
  • Erick: em recuperação após infiltração no pé.
  • Erick Pulga: suspenso.
  • Caio Alexandre: treinando parcialmente com o grupo.
  • Ruan Pablo: na Seleção Brasileira Sub-20.
  • Kike Olivera: treinando separadamente do grupo.

Vasco

  • Nuno Moreira: suspenso.
  • Mateus Carvalho: lesionado.

Onde assistir a Bahia x Vasco?

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações de Bahia x Vasco

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria (Willian José), Alejo Véliz e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
  • Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner e David. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem de Bahia x Vasco

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • Árbitro assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
  • Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
  • VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Palpites

  • Yuri Abreu: Bahia 2 x 1 Vasco.
  • Rafael Tiago: Bahia 2 x 0 Vasco.
  • Victoria Isabel: Bahia 1 x 1 Vasco.
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