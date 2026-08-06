Bahia anuncia saída de lateral-esquerdo para clube da Série A

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O Bahia oficializou, na tarde desta quinta-feira, 6, o empréstimo do lateral-esquerdo Iago Borduchi ao São Paulo. Sem espaço sob o comando de Rogério Ceni, o jogador assinou contrato com o clube paulista até o final da temporada.

Contratado a custo zero junto ao Augsburg, da Alemanha, Iago chegou ao Tricolor em 2024 para reforçar uma posição que era — e continua sendo — dominada por Luciano Juba. Borduchi tem contrato até dezembro de 2028 com o Esquadrão de Aço.

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O lateral-esquerdo teve sua passagem atrapalhada pelas lesões frequentes, mas disputou 56 partidas, com três gols e cinco assistências. Ele foi campeão do Campeonato Baiano duas vezes (em 2025 e 2026), e uma vez campeão da Copa do Nordeste (em 2025).

Iago Borduchi foi revelado nas categorias de base do Internacional e foi vendido ainda jovem ao Augsburg, da Alemanha, por cerca de R$ 6,5 milhões. Na Bundesliga, o jogador nunca foi titular absoluto, mas entrava em campo frequentemente.