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Joias do Bahia serão avaliadas por Ancelotti na Seleção Brasileira

Ruan Pablo e Kauê Furquim serão observados pela cúpula da CBF

Téo Mazzoni e Lucas Vilas Boas
Por Téo Mazzoni e Lucas Vilas Boas
| Atualizada em
Kauê Furquim e Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Kauê Furquim e Ruan Pablo em campo pelo Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Convocados pelas categorias sub-20 e sub-17 da Seleção Brasileira, respectivamente, os atacantes Ruan Pablo e Kauê Furquim, do Bahia, serão observados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti durante o período de amistosos da Amarelinha. A ideia é observar talentos com potencial de convocação para a Seleção principal.

As equipes farão, ao todo, seis partidas na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro neste mês de agosto. Enquanto Ruan Pablo reforça o sub-20 em dois amistosos contra a Bolívia, Kauê Furquim se prepara para entrar em campo pelo sub-17, em dois confrontos contra a Venezuela.

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Além do privilégio de atuar sob os olhares da comissão técnica de Ancelotti, a dupla de Pivetes de Aço também tem a chance de chamar a atenção para disputar as próximas competições de base. A Copa do Mundo Sub-17 inicia em novembro deste ano, enquanto o Sul-Americano Sub-20 está marcado para janeiro de 2027.

Dupla tricolor tem histórico na Amarelinha

Com multa rescisória de R$ 1,2 bilhão, Ruan Pablo acumula passagens de destaque pelas categorias Sub-16, Sub-17 — onde foi campeão sul-americano e atuou na Copa do Mundo.

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Já Kauê Furquim soma convocações desde a equipe Sub-15 em 2024, passando a integrar o plantel Sub-17, onde se destacou com um hat-trick em goleada sobre a Bolívia e um gol de falta contra os Estados Unidos.

Ambos são opções também para a equipe principal do Bahia, que, sob o comando de Rogério Ceni, têm entrado nas partidas do Campeonato Brasileiro com frequência desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo.

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Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Ruan Pablo seleção brasileira

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