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E.C.BAHIA

Venda mais cara da história do Bahia é anunciado por clube da Série A

Jogador chega para suprir lesões no ataque de equipe brasileira

Lucas Vilas Boas
Por
Lucho Rodríguez, atacante do Bahia
Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O atacante Luciano Rodríguez, ex-Bahia, é oficialmente jogador do Cruzeiro. O uruguaio foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 6, pelo clube mineiro, por empréstimo até julho de 2027 junto ao Neom SC, da Arábia Saudita.

A chegada de Lucho à Raposa acontece em meio a importantes lesões de Sinisterra e Gabriel Pec. A ideia é que o novo reforço supra as ausências pelo lado do campo, além de aumentar as opções do técnico Artur Jorge para segundo atacante ou centroavante. Ele vai vestir a camisa 97 em Minas Gerais.

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O uruguaio chegou a atuar tanto como ponta como mais centralizado durante o período no Bahia, antes de ser negociado por R$ 139 milhões ao Neom SC, em setembro do ano passado. No Tricolor, ele disputou 69 jogos, com 20 gols e três assistências.

Revelado nas categorias de base do Progreso, do Uruguai, Lucho Rodríguez se destacou com a camisa do Liverpool-URU, com direito a convocação para a Copa do Mundo Sub-20 e gol decisivo na grande final, contra a Itália.

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O destaque no futebol sul-americano fez o atacante chamar a atenção de diversos clubes espalhados pelo mundo, como Ajax e Feyenoord, da Holanda. Foi o Bahia, contudo, que acertou a contratação do jogador em 2024, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época).

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