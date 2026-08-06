Everton Ribeiro passa por procedimento na coluna e desfalca o Bahia

O Bahia tem um desfalque de última hora para o jogo contra o Vasco. O meia Everton Ribeiro realizou um procedimento na coluna, em São Paulo, e está fora do duelo deste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Camisa 10 do Tricolor, Everton vem sentindo dores na região desde o primeiro semestre deste ano, e até chegou a entrar em campo durante o período com esses problemas. Ele ficou de fora dos amistosos realizados durante a pausa para a Copa do Mundo, e atrasou o início dos trabalhos com o elenco principal por causa da contusão na lombar.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista coletiva concedida no dia 24 de julho, antes do empate em 1 a 1 contra o Corinthians, na Fonte Nova o jogador admitiu que se sentia limitado pelas dores, mas nada que o impedisse de entrar em campo.

Me sinto bem, aguento jogar. A dor ainda me limita às vezes, mas venho cuidando com a equipe da físio, me preparando para que a dor suma de vez e que eu possa ajudar cada vez mais Everton Ribeiro - Jogador do Bahia

Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira, 6, o Bahia informou que o camisa 10 vai iniciar o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana. Com contrato até o final de 2026 com o Tricolor, o meia não tem previsão de retorno aos gramados.

Veja a nota oficial publicada pelo clube:

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, Everton seguiu uma programação de atividades especiais e ficou de fora dos amistosos da intertemporada, mas o quadro de dor não apresentou melhora.

Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira.

Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana".