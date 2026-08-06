E.C.BAHIA
Everton Ribeiro passa por procedimento na coluna e desfalca o Bahia
Camisa 10 do Tricolor está fora do jogo contra o Vasco
O Bahia tem um desfalque de última hora para o jogo contra o Vasco. O meia Everton Ribeiro realizou um procedimento na coluna, em São Paulo, e está fora do duelo deste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Camisa 10 do Tricolor, Everton vem sentindo dores na região desde o primeiro semestre deste ano, e até chegou a entrar em campo durante o período com esses problemas. Ele ficou de fora dos amistosos realizados durante a pausa para a Copa do Mundo, e atrasou o início dos trabalhos com o elenco principal por causa da contusão na lombar.
Em entrevista coletiva concedida no dia 24 de julho, antes do empate em 1 a 1 contra o Corinthians, na Fonte Nova o jogador admitiu que se sentia limitado pelas dores, mas nada que o impedisse de entrar em campo.
Me sinto bem, aguento jogar. A dor ainda me limita às vezes, mas venho cuidando com a equipe da físio, me preparando para que a dor suma de vez e que eu possa ajudar cada vez mais Everton Ribeiro - Jogador do Bahia
Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira, 6, o Bahia informou que o camisa 10 vai iniciar o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana. Com contrato até o final de 2026 com o Tricolor, o meia não tem previsão de retorno aos gramados.
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Veja a nota oficial publicada pelo clube:
"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar.
Durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, Everton seguiu uma programação de atividades especiais e ficou de fora dos amistosos da intertemporada, mas o quadro de dor não apresentou melhora.
Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira.
Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana".