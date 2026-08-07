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HOME > esportes > E.C.BAHIA

GRAVE OU SUSTO?

Éverton Ribeiro não fará cirurgia e deve voltar em semanas ao Bahia

Meia foi submetido a procedimento na região sacroilíaca, mas previsão é de retorno em poucas semanas

Téo Mazzoni
Por
Meia foi submetido a procedimento na região sacroilíaca, mas previsão é de retorno em poucas semanas
Meia foi submetido a procedimento na região sacroilíaca, mas previsão é de retorno em poucas semanas - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia informou, nesta quinta-feira, 6, que o camisa 10 e capitão, Éverton Ribeiro, foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca com um especialista em coluna, em São Paulo (SP). Dessa forma, o meio-campista desfalcará o clube na partida contra o Vasco, neste domingo, 9.

Recuperação deve durar algumas semanas

Apesar do susto, no entanto, o tempo de recuperação do jogador está longe do que vem sendo circulado.

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De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o clube ainda não consegue estipular uma data exata para o retorno, já que isso dependerá de como o atleta reagirá ao procedimento. No entanto, a expectativa é de que a recuperação leve algumas semanas, sem que Éverton fique um mês fora de combate.

O jogador não foi submetido a nenhum procedimento cirúrgico.

Éverton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana.

Detalhes do tratamento e previsão de retorno

  • Procedimento não cirúrgico
  • Sem prazo fixo: a liberação para os jogos dependerá diretamente da evolução clínica e da resposta do organismo do atleta nos próximos dias.
  • Previsão em semanas: a estimativa é de que o retorno ocorra em poucas semanas, descartando um período superior a um mês fora dos gramados.

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Dores na região lombar persistem desde maio

Desde maio, o jogador vinha relatando um aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar. Durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, Éverton seguiu uma programação especial de atividades e ficou fora dos amistosos da intertemporada.

O quadro de dor, porém, não apresentou melhora, mesmo após o meio-campista entrar em campo nas partidas depois da paralisação, contra Chapecoense, Atlético-MG, Corinthians e Fluminense.

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