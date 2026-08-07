Kike Olivera contraria discurso de Santoro e vira problema no Bahia

Primeiro reforço do Esporte Clube Bahia para a temporada de 2026, Cristian “Kike” Olivera chegou ao Tricolor de Aço cercado por desconfianças por parte da torcida. As inúmeras controvérsias na carreira do atacante levantaram questionamentos sobre sua contratação antes mesmo de sua estreia.

Pouco mais de seis meses depois, o cenário que inicialmente era tratado como uma dúvida acabou se tornando uma realidade: Kike Olivera pediu para deixar o clube e não pretende seguir no Bahia.

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Rumores de saída ganharam força após retorno da Copa do Mundo

A primeira grande polêmica envolvendo o atacante surgiu em julho, antes do retorno oficial do Esquadrão aos gramados após a Copa do Mundo.





Na ocasião, o vice-presidente do Nacional, do Uruguai, afirmou que Kike Olivera demonstrava interesse em transferir-se ao clube uruguaio e defender novamente as cores da equipe. A possibilidade ganhou ainda mais força após o jogador ficar fora da partida contra a Chapecoense, no dia 17 de julho, alegando problemas pessoais.





Depois que os rumores começaram a ganhar força, o atacante afirmou que estava focado no Bahia e que buscava atingir sua melhor condição para ajudar o clube. O uruguaio também destacou que tinha o objetivo de, ao final do contrato de empréstimo, em dezembro deste ano, ser contratado em definitivo pelo Tricolor de Aço.

Discurso muda e atacante pede para ser negociado

A declaração, porém, teve curta duração. Kike Olivera comunicou ao Bahia o desejo de ser negociado e, inicialmente, voltou a citar questões pessoais para justificar o afastamento das atividades.





Posteriormente, o atacante afirmou que sentia dores no tornozelo e ficou fora das partidas seguintes ao confronto contra a Chapecoense.





No entanto, após a realização de exames, nenhum problema foi identificado. Clinicamente, o jogador estava apto para atuar, revelando, desta forma, que, na verdade, o atleta estava apenas buscando motivos para permanecer fora e poder ser transferido ao Nacional, segundo o portal A TARDE.

Kike segue afastado enquanto Bahia aguarda compensação financeira

Após os acontecimentos, Kike Olivera pediu para não ser reintegrado aos treinamentos com o restante do elenco azul, vermelho e branco. O atacante reforçou o desejo de deixar o clube e, enquanto o futuro não é definido, segue realizando atividades separado do grupo principal.





A situação, contudo, ainda está longe de ser resolvida. O Bahia entende que precisa receber uma compensação financeira para liberar o atleta, já que realizou um investimento pelo empréstimo do jogador junto ao Grêmio.





Caso resgata declaração de Cadu Santoro sobre atletas que querem estar no Bahia

A polêmica envolvendo o desejo de Kike Olivera em deixar o clube também trouxe à tona uma declaração recente do diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro.





Durante a coletiva de apresentação do goleiro Guido Herrera, o dirigente destacou a importância de contar com jogadores que tenham o desejo de defender o clube e valorizou atletas que demonstram identificação com o projeto.





Isso é uma coisa que eu sempre falo e que valorizo muito: a gente tem que valorizar sempre os atletas que querem estar aqui conosco Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia

O discurso de Santoro também se relaciona com uma declaração feita pelo dirigente durante a apresentação de Kike Olivera, em janeiro de 2026. Na ocasião, o diretor de futebol destacou justamente a escolha do atacante pelo Bahia, mesmo diante da possibilidade de permanecer no futebol uruguaio.



“Estamos muito felizes com a escolha do Kike, que fique muito claro. Apesar de inúmeras ofertas e a possibilidade de retornar ao país, ele quis estar aqui com a gente, e acho que isso é de se valorizar”, afirmou.



Apesar da valorização feita por Cadu Santoro sobre jogadores que demonstram vontade de vestir a camisa do Bahia, a situação envolvendo Kike Olivera tomou um caminho diferente. Em sua curta passagem pelo clube, o atacante acabou reforçando as dúvidas que acompanharam sua contratação desde o início.