Ex-Bahia, Lucho Rodríguez desabafa sobre saudades do Brasil

Passada uma temporada atípica na Arábia Saudita, o uruguaio Lucho Rodríguez foi apresentado oficialmente como jogador do Cruzeiro nesta sexta-feira, 7. Em entrevista coletiva, o atacante revelou que sentia falta do futebol brasileiro, e destacou dois pontos que chamaram a atenção durante sua passagem pelo Bahia, que terminou em meados do ano passado.

Lucho pontuou a intensidade do futebol brasileiro como uma das principais diferenças entre o Campeonato Brasileiro e o Saudita, e afirmou que estava com saudade do calor da torcida nas arquibancadas.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Principal diferença é a intensidade. Não tinha também muita gente nos jogos, nas arquibancadas. Sentia falta disso depois de sair para o Bahia. Só tinha um jogador que falava espanhol. Agora estou muito feliz, conheço o futebol brasileiro, que é intenso. Eu gosto disso, eu estou ansioso de jogar no Mineirão", disse o uruguaio.

Lucho Rodríguez assinou com o Cruzeiro por empréstimo até o final da temporada. Ele pertence ao Neom SC, da primeira divisão da Arábia Saudita, depois de ter sido vendido por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) à vista e 2 milhões de euros (R$ 12.6 milhões) em bônus por produtividade.

Prioridade sempre foi o Brasil

O atacante revelou que definiu a meta de voltar ao futebol brasileiro, destacado por ele mesmo como um dos melhores do mundo, antes mesmo do final da temporada na Arábia. Questões como cultura e comunicação fez a diferença para Lucho querer voltar ao Brasil.

"Na Arábia é muito diferente do Brasil e Uruguai. A cultura, a mim, a comunicação, também não tinha muito o que fazer na cidade, era muito difícil. Morava com meu melhor amigo e eu ficava muito sozinho. Sentia que na parte esportiva também estava perdendo terreno", acrescentou o jogador.

"Falei que queria sair no fim da temporada, para voltar ao futebol brasileiro, que conheço, que é o melhor futebol da América e um dos melhores do mundo. Fui para lá com expectativa e volto com vontade para mostrar o que sei", completou.

Lucho Rodríguez chegou ao Bahia como a maior contratação da história do clube, com 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época). Ele marcou 20 gols em 69 jogos, conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, em 2025.