Caio Alexandre dá mais um passo para reforçar o Bahia

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O volante Caio Alexandre deu mais um passo importante no processo de recuperação e voltou a treinar normalmente com o elenco do Esporte Clube Bahia nesta sexta-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo.

O meio-campista, que está afastado dos gramados desde o confronto contra o Atlético-MG por conta de uma nova lesão muscular, concluiu a etapa de atividades parciais com o grupo e passou a participar integralmente dos trabalhos comandados pela comissão técnica de Rogério Ceni.





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A evolução aumenta a expectativa pelo retorno do camisa 8, que segue cumprindo o cronograma de recuperação elaborado pelo departamento médico do clube antes de ser novamente relacionado para uma partida oficial.





Volante pode voltar a ser relacionado contra Vasco ou Chapecoense

Após finalizar a transição física e participar gradualmente dos treinamentos com o elenco tricolor, Caio Alexandre aguardava apenas a liberação médica para retomar as atividades completas junto aos companheiros.





Com a programação sendo cumprida dentro do planejamento estabelecido, a expectativa interna é de que o volante possa ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra o Vasco, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.





No entanto, o Bahia também avalia a possibilidade de preservar o jogador caso o retorno diante da equipe carioca seja considerado antecipado em relação ao cronograma de recuperação. Nesse cenário, Caio Alexandre poderia ficar à disposição para a partida contra a Chapecoense, marcada para o dia 16, também pelo Brasileirão.





Bahia encerra preparação para enfrentar o Vasco

A preparação do Bahia para o confronto diante do Vasco será encerrada neste sábado, 8, véspera da partida na Arena Fonte Nova.