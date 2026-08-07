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Caio Alexandre dá mais um passo para reforçar o Bahia

Volante participou integralmente do treino no CT Evaristo de Macedo

Téo Mazzoni
Por
Volante treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira e pode retornar à lista de relacionados após nova lesão muscular
Volante treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira e pode retornar à lista de relacionados após nova lesão muscular - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O volante Caio Alexandre deu mais um passo importante no processo de recuperação e voltou a treinar normalmente com o elenco do Esporte Clube Bahia nesta sexta-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo.

O meio-campista, que está afastado dos gramados desde o confronto contra o Atlético-MG por conta de uma nova lesão muscular, concluiu a etapa de atividades parciais com o grupo e passou a participar integralmente dos trabalhos comandados pela comissão técnica de Rogério Ceni.

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A evolução aumenta a expectativa pelo retorno do camisa 8, que segue cumprindo o cronograma de recuperação elaborado pelo departamento médico do clube antes de ser novamente relacionado para uma partida oficial.

Volante pode voltar a ser relacionado contra Vasco ou Chapecoense

Após finalizar a transição física e participar gradualmente dos treinamentos com o elenco tricolor, Caio Alexandre aguardava apenas a liberação médica para retomar as atividades completas junto aos companheiros.

Com a programação sendo cumprida dentro do planejamento estabelecido, a expectativa interna é de que o volante possa ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra o Vasco, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o Bahia também avalia a possibilidade de preservar o jogador caso o retorno diante da equipe carioca seja considerado antecipado em relação ao cronograma de recuperação. Nesse cenário, Caio Alexandre poderia ficar à disposição para a partida contra a Chapecoense, marcada para o dia 16, também pelo Brasileirão.

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A preparação do Bahia para o confronto diante do Vasco será encerrada neste sábado, 8, véspera da partida na Arena Fonte Nova.

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caio alexandre campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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