Laboratórios do crime: seis fábricas de drogas são fechadas na Bahia

Ações da Polícia Militar e da Polícia Civil revelam uma estrutura cada vez mais profissionalizada - Foto: Divulgação / Polícia Militar

A guerra contra o tráfico de drogas na Bahia ganhou novos capítulos nos últimos dois meses, com a descoberta e desarticulação de seis laboratórios clandestinos de entorpecentes em diferentes cidades do estado. As ações da Polícia Militar e da Polícia Civil revelam uma estrutura cada vez mais profissionalizada, com uso de equipamentos industriais, tecnologia e logística para a produção, embalagem e distribuição de cocaína, crack e maconha.

A operação mais recente aconteceu nesta terça-feira, 22, em Feira de Santana, após policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordarem um carro na BA-504. O forte odor de maconha vindo do veículo levantou suspeitas, levando os agentes a encontrar porções da droga com o motorista. Após ser interrogado, ele levou os policiais até um imóvel no perímetro urbano da cidade, onde funcionava um laboratório completo de refino e preparo de drogas.

Operação mais recente aconteceu nesta terça-feira, 22, em Feira de Santana | Foto: Divulgação / Polícia Militar

No local, foram apreendidos 19 tabletes de cocaína, 33 kg de maconha, uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão, diversos insumos químicos e um caderno com anotações do tráfico. O suspeito foi conduzido à 9ª Delegacia Territorial.

De Jauá a Cruz das Almas: o mapa dos laboratórios

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), duas operações realizadas no fim de maio desmontaram estruturas similares. No distrito de Monte Gordo, a 59ª CIPM apreendeu quase 100 kg de cocaína, além de prensa industrial, máquina de embalagem a vácuo e gerador de energia. Dois dias antes, em Jauá, a Rondesp RMS flagrou dois homens em um imóvel com diversos tipos de drogas: mais de 17 kg de maconha, cocaína, crack, balanças, cartões e dinheiro em espécie.

Também em maio, agentes do Batalhão Gêmeos descobriram um laboratório no bairro de Pernambués, em Salvador. Além de cocaína e maconha, foram apreendidos uma granada, carregadores de pistola, munições e uma mira laser, elementos que evidenciam o poder de fogo e a ousadia do crime organizado.

Já no Recôncavo Baiano, um laboratório ligado à facção Bonde do Maluco (BDM) foi fechado na zona rural de Cruz das Almas, no início de junho. Dois suspeitos foram presos, incluindo um foragido da Justiça apontado como gerente financeiro do grupo criminoso, responsável por operações em Salvador, Catu e Mata de São João. No local havia liquidificadores industriais, máscaras, luvas, substâncias químicas e drogas embaladas.

No interior, em Santo Estêvão, policiais do BOPE chegaram até o povoado de Maria Preta após denúncias de atividades do tráfico. Embora os suspeitos tenham fugido, os militares encontraram um laboratório completo com prensa, balanças, drogas, munições de calibres pesados e vestimentas táticas, como balaclavas.