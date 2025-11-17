Motorista que atropelou PRF se entrega à polícia um mês após o crime

Atleta experiente, ela se preparava para participar de uma corrida em Santa Catarina - Foto: Reprodução

O motorista João Victor Santos, de 20 anos, que atropelou e matou a policial rodoviária federal (PRF) Marta Maria dos Santos, de 60 anos de idade, se apresentou à polícia nesta segunda-feira, 17. O caso aconteceu no dia 6 de outubro, quando a ex-PRF estava correndo na Avenida Paulo VI, bairro da Pituba, em Salvador, quando o carro guiado por João veio na contra-mão e a atingiu.

A agente treinava para uma maratona que aconteceria em Santa Catarina quando João Victor, que dirigia o carro na contra-mão e sem carteira de habilitação (CNH) vigente, a atingiu. Após o impacto, o mesmo não prestou socorro e fugiu do local, câmeras de segurança flagraram toda a ação.

Marta Maria ficou internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia do acidente, 6 de outubro, até falecer no dia 16 do mesmo mês.

Em nota, a Polícia Civil (PC) confirma que o suspeito, João Victor Santos, se apresentou na manhã desta segunda-feira, 17, na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) junto de seu advogado para o cumprimento dos trâmites legais. O investigado cumpriu seus exames legais e segue à disposição da Justiça.