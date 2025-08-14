Menu
EXECUÇÃO

Mulher tem casa invadida e é morta ao lado dos filhos pequenos

Mulher foi executada enquanto dormia com as crianças; elas não ficaram feridas

Por Andrezza Moura

14/08/2025 - 22:03 h
Bruna foi executada enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos
Bruna foi executada enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos

Uma possível dívida de drogas pode ter motivado a morte de uma mulher, de 28 anos, na madrugada dessa quarta-feira, 13, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Bruna dos Santos Lira Silva foi executada a tiros, dentro de casa, na Rua Baturité, no bairro Mangueiral, em Horizonte, nas proximidades da Praça da Madame. Ela era natural da cidade de Russas, também no Ceará.

Quando teve a residência invadida por dois homens, a mulher dormia ao lado dos dois filhos, um menino de seis anos e uma menina de um ano. As crianças não ficaram feridas. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos arrombaram o portão do imóvel, atiraram em Bruna e fugiram logo em seguida.

A polícia apura ainda a informação de que, na terça-feira, 12, ela havia furtado R$400 da ex-sogra, com quem estava morado. Bruna havia se mudado recentemente para o local para ficar mais próximo dos filhos, já que, por conta do vício e a falta de cuidado, perdeu a guarda deles.

Outras duas versões também estão sendo apuradas. Uma delas aponta que a mulher pode ter sido morta no lugar do atual namorado, que seria integrante da facção Comando Vermelho e não estava no lugar. A outra indica que ela pode ter sido morta por testemunhar em um processo de tráfico de drogas.

Vingança

Horas após a morte de Bruna, três homens invadiram uma casa, na Rua Santo Inácio, no Bairro Zumbi, também em Horizonte, para vingá-la. No entanto, ao não encontrar os suspeitos, fugiram dando tiros para cima. Os atiradores seriam comparsas do companheiro de Bruna.

Homens invadiram imóvel para vingar morte de Bruna
Homens invadiram imóvel para vingar morte de Bruna | Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 39 anos e que não teve o nome revelado, foi preso suspeito de ser um desses atiradores. Ele foi localizado ainda na tarde da quarta-feira, em Pacajus, município vizinho a Horizonte. Um veículo utilizado na invasão, algumas roupas e outros objetos foram apreendidos.

Homem foi preso e liberado em seguida
Homem foi preso e liberado em seguida | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Pacajus, onde foi autuado por disparo em via pública e liberado. O homem já possui passagens policial por lesão corporal, resistência e desacato.

