Mulher tem casa invadida e é morta ao lado dos filhos pequenos

Bruna foi executada enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma possível dívida de drogas pode ter motivado a morte de uma mulher, de 28 anos, na madrugada dessa quarta-feira, 13, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Bruna dos Santos Lira Silva foi executada a tiros, dentro de casa, na Rua Baturité, no bairro Mangueiral, em Horizonte, nas proximidades da Praça da Madame. Ela era natural da cidade de Russas, também no Ceará.

Quando teve a residência invadida por dois homens, a mulher dormia ao lado dos dois filhos, um menino de seis anos e uma menina de um ano. As crianças não ficaram feridas. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos arrombaram o portão do imóvel, atiraram em Bruna e fugiram logo em seguida.

A polícia apura ainda a informação de que, na terça-feira, 12, ela havia furtado R$400 da ex-sogra, com quem estava morado. Bruna havia se mudado recentemente para o local para ficar mais próximo dos filhos, já que, por conta do vício e a falta de cuidado, perdeu a guarda deles.

Outras duas versões também estão sendo apuradas. Uma delas aponta que a mulher pode ter sido morta no lugar do atual namorado, que seria integrante da facção Comando Vermelho e não estava no lugar. A outra indica que ela pode ter sido morta por testemunhar em um processo de tráfico de drogas.

Vingança

Horas após a morte de Bruna, três homens invadiram uma casa, na Rua Santo Inácio, no Bairro Zumbi, também em Horizonte, para vingá-la. No entanto, ao não encontrar os suspeitos, fugiram dando tiros para cima. Os atiradores seriam comparsas do companheiro de Bruna.

Homens invadiram imóvel para vingar morte de Bruna | Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 39 anos e que não teve o nome revelado, foi preso suspeito de ser um desses atiradores. Ele foi localizado ainda na tarde da quarta-feira, em Pacajus, município vizinho a Horizonte. Um veículo utilizado na invasão, algumas roupas e outros objetos foram apreendidos.

Homem foi preso e liberado em seguida | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Pacajus, onde foi autuado por disparo em via pública e liberado. O homem já possui passagens policial por lesão corporal, resistência e desacato.