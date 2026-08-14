POLÍCIA
Plantação com 35 mil pés de maconha é destruída na Bahia
Operação de combate ao crime organizado contou com equipes da Polícia Federal e PM
Uma ação conjunta entre as Polícias Federal e Militar terminou com a erradicação de aproximadamente 35 mil pés de maconha, na manhã desta sexta-feira, 14, em uma área de mata no município de Contendas do Sincorá, no interior da Bahia.
A operação foi realizada a partir de informações de inteligência voltadas ao combate ao crime organizado. A cidade está localizada a cerca de 450 quilômetros de Salvador.
Suspeitos fugiram pela mata
Durante a chegada das equipes federais e estaduais ao local, integrantes de uma facção correram em direção à região de mata e conseguiram escapar.
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Após a localização da plantação, uma parte da droga foi recolhida para passar por perícia. O restante dos pés de maconha foi destruído por meio de incineração.
Participação das forças de segurança
A ação contou com a participação de equipes da Delegacia da Polícia Federal (DPF) de Juazeiro, do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (CIPEs) Caatinga e Sudoeste.