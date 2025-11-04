Principal alvo de megaoperação do Rio, paraibano Doca segue foragido

- Foto: Reprodução / Disque Denúncia

Um dos líderes do Comando Vermelho e principal alvo de megaoperação que aconteceu há uma semana nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Doca segue foragido da Justiça.

O Disque Denúncia oferece a recompensa de R$ 100 mil para quem divulgar informações do paradeiro de Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca” ou “Urso”.

Segundo o Ministério Público, Doca é apontado como o responsável por ordenar atos de tortura no Complexo da Penha. Ele é considerado um dos chefes do tráfico de drogas do Comando Vermelho e, atualmente, lideraria o comércio ilegal de entorpecentes no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense.

Natural de Caiçara, na Paraíba, Doca se destacou na facção criminosa nos últimos anos com influência em diferentes pontos do estado do Rio. A megaoperação do dia 28 de outubro deixou mais de 120 pessoas mortas, de acordo com dados oficiais da Polícia Civil e foi a maior ação policial mais letal do Rio de Janeiro.

A operação contou com a participação de 2.500 agentes da Polícia Civil e Militar. Foram presos 113 indivíduos e apreendidas 120 armas, sendo 93 fuzis. O prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 12,8 milhões.

12 baianos mortos na operação

