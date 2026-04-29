OPERAÇÃO ALVO DA ORLA
Suspeito de realizar roubos e latrocínios nma orla de Salvador é preso
Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão em aberto
Um homem de 25 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso que atua na orla de Salvador, foi preso na terça-feira, 28, no bairro de São Gonçalo. Ele é investigado por participação em roubos e latrocínios registrados na região do Parque dos Ventos, um dos pontos de grande circulação na capital.
Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão em aberto. De acordo com a polícia, o grupo utilizava armas e adotava estratégias para ampliar os prejuízos às vítimas, incluindo:
- retenção temporária;
- uso de cartões bancários;
- e dispositivos eletrônicos para realizar transações e saques.
Como o grupo agia?
De acordo com a polícia, o grupo utilizava armas e adotava estratégias para ampliar os prejuízos às vítimas, incluindo retenção temporária, uso de cartões bancários e dispositivos eletrônicos para realizar transações e saques.
A prisão ocorreu durante ações da Operação Alvo da Orla, que tem como foco combater crimes patrimoniais em áreas turísticas e de grande movimentação. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um veículo, um celular e um cartão de crédito, materiais que devem passar por perícia e auxiliar no andamento das investigações.
O suspeito foi levado para uma unidade especializada, onde teve os mandados de prisão temporária cumpridos. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.
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