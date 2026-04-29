Suspeito de realizar roubos e latrocínios nma orla de Salvador é preso

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Um homem de 25 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso que atua na orla de Salvador, foi preso na terça-feira, 28, no bairro de São Gonçalo. Ele é investigado por participação em roubos e latrocínios registrados na região do Parque dos Ventos, um dos pontos de grande circulação na capital.

Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão em aberto. De acordo com a polícia, o grupo utilizava armas e adotava estratégias para ampliar os prejuízos às vítimas, incluindo:

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retenção temporária;

uso de cartões bancários;

e dispositivos eletrônicos para realizar transações e saques.

Como o grupo agia?

De acordo com a polícia, o grupo utilizava armas e adotava estratégias para ampliar os prejuízos às vítimas, incluindo retenção temporária, uso de cartões bancários e dispositivos eletrônicos para realizar transações e saques.

Polícia Civil da Bahia | Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A prisão ocorreu durante ações da Operação Alvo da Orla, que tem como foco combater crimes patrimoniais em áreas turísticas e de grande movimentação. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um veículo, um celular e um cartão de crédito, materiais que devem passar por perícia e auxiliar no andamento das investigações.

O suspeito foi levado para uma unidade especializada, onde teve os mandados de prisão temporária cumpridos. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.